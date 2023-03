In merito all’iniziativa “Luoghi Comuni”, promossa da Regione Puglia e A.R.T.I. nell’ambito dell’“Avviso per manifestazione di interesse rivolto a Enti pubblici per la rivitalizzazione tramite co-progettazione di spazi sottoutilizzati attraverso iniziative di innovazione sociale”, entrambi i progetti presentati dal Comune di Bari sono stati finanziati con l’importo massimo previsto (pari a 40mila euro per sito).

Gli immobili di proprietà del Comune di Bari candidati all’iniziativa “Luoghi Comuni” sono il chiosco, con annesso bagno pubblico, situato all’interno del Giardino “Mimmo Bucci”, in via Don Bosco al quartiere Libertà, e il locale commerciale, con annesso bagno pubblico, all’interno dell’area denominata “Lascito Garofalo” a Palese. Attraverso lo strumento della co-progettazione, l’iniziativa intende promuovere nuove alleanze pubblico-private fra enti pubblici e organizzazioni giovanili del Terzo Settore, così da creare una piattaforma condivisa per la conoscenza del patrimonio sottoutilizzato a disposizione delle istituzioni pubbliche, supportando al contempo progetti giovanili di innovazione sociale in grado di coinvolgere le comunità locali nei processi di riuso e valorizzazione di quel patrimonio; in tal modo si favorisce l’acquisizione, da parte dei giovani coinvolti, di competenze utili per l’inserimento nel mercato del lavoro in un settore, come quello dell’innovazione sociale, che offre interessanti prospettive di crescita.

“Abbiamo colto l’opportunità offerta dall’iniziativa regionale Luoghi Comuni – spiega Vito Lacoppola – per provare a valorizzare due beni nella disponibilità del patrimonio comunale attualmente inutilizzati nonostante le procedure di concessione esperite nel tempo. L’ammissione a finanziamento di questi due immobili, per quanto di ridotte dimensioni, rappresenta un ulteriore traguardo per l’amministrazione comunale, soprattutto perché gli stessi sono ubicati all’interno di due giardini di quartiere che si prestano per la loro stessa natura ad essere luoghi di aggregazione.

Il prossimo passo consisterà nell’avvio delle attività di co-progettazione che realizzeremo in collaborazione con A.R.T.I. per meglio definire le proposte progettuali da sviluppare all’interno dei due spazi individuati, in sinergia con un’organizzazione giovanile da individuare tramite manifestazione di interesse”.

“Grazie alla Regione Puglia – prosegue l’assessora alle Politiche educative e giovanili Paola Romano – abbiamo la possibilità di rilanciare due luoghi, significativi ma sottoutilizzati, in due quartieri importanti come il Libertà e Palese coinvolgendo i soggetti del Terzo Settore e i giovani della città nella sfida della gestione dal basso del patrimonio dell’ente. Il nostro auspicio è quello di individuare dei partner qualificati per trasformare questi spazi pubblici, specie nel caso del giardino Mimmo Bucci, su cui non intendiamo arretrare come istituzioni, trasformandolo in un presidio di legalità e di comunità. Una volta attivati, questi spazi costituiranno due nuovi nodi della rete del protagonismo giovanile in città”.

