Traffico rallentato questa mattina a Bari su via Amendola (altezza rondò Conte Giusso) e su via Re David (all’altezza di via Principessa Jolanda). Lo fa sapere la Polizia Locale che invita a prestare attenzione.

Su via Amendola si è verificato un incidente e il traffico è rallentato per chi proviene dalla SS100 direzione centro città. Via Re David è chiusa invece al transito veicolare, sempre a causa incidente stradale. E’ necessario prevedere percorsi alternativi.

(Foto repertorio)

