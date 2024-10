Omicidio Lopez in discoteca nel Barese: “Servono più controlli”

Più controlli e attenzione al fenomeno della criminalità nelle discoteche. È quanto richiesto dalla deputata Elisabetta Piccolotti, esponente di Alleanza Verdi e Sinistra, che ha presentato un’interrogazione scritta al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in merito all’omicidio di Antonella Lopez, la 21enne di Bari uccisa per errore nella notte tra il 21 e il 22 settembre scorso all’interno della discoteca “Bahia” di Molfetta. Per il delitto è stato fermato Michele Lavopa, 21 anni, che ha confessato di essere l’autore della sparatoria.

Piccolotti, in particolare, ha sottolineato che “anche nel corso di una recente assemblea che si è tenuta nella sede di Confcommercio di Bari è emerso come la criminalità spesso utilizzi le discoteche e i locali notturni come luoghi dove affrontarsi e, per questo, i titolari di discoteche, sale da ballo e club hanno chiesto azioni più efficaci di contrasto alla criminalità e maggiori controlli e presenza delle forze dell’ordine”. Secondo la parlamentare, “una maggiore sinergia tra i proprietari dei locali e le forze dell’ordine, gli uni impegnati nel segnalare tutti i fenomeni criminali che si dovessero verificare o dei quali dovessero venire a conoscenza e gli altri impegnati nel garantire un maggiore presidio territoriale di Polizia, può creare un ambiente più sicuro e accogliente”. Piccolotti, chiede infine al ministro “quali urgenti iniziative di competenza intenda assumere, anche alla luce del recente fatto di cronaca esposto in premessa, affinché possano essere incrementati i presidi territoriali di polizia nei pressi delle discoteche e dei locali notturni della città metropolitana di Bari”.