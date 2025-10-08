MERCOLEDì, 08 OTTOBRE 2025
Bari si prepara al futuro della mobilità: partono i lavori della linea Verde del BRT

"Finalmente un trasporto rapido e moderno per spostarsi dal centro alle periferie", annuncia l'assessore Scaramuzzi

Pubblicato da: redazione | Mer, 8 Ottobre 2025 - 18:09
Brt render
  2 min
Da lunedì 13 ottobre Bari vedrà partire i cantieri per la realizzazione della linea Verde del Bus Rapid Transit (BRT), il nuovo sistema di trasporto rapido di massa finanziato con i fondi europei del PNRR. Un progetto ambizioso che promette di rivoluzionare la mobilità cittadina, rendendo più veloci e comodi gli spostamenti tra periferia e centro.

I lavori cominceranno dai due estremi della linea, via di Maratona e via Aquilino, per poi proseguire lungo tutto il percorso con cantieri più piccoli, così da limitare i disagi ai cittadini. Il capolinea di via di Maratona diventerà uno dei principali nodi di scambio, collegando la linea Verde con la Blu e accogliendo anche altre linee del trasporto pubblico locale. Qui saranno realizzati quattro stalli per il BRT e 12 per gli autobus tradizionali, oltre a parcheggi per auto, spazi verdi e un edificio di servizio per gli autisti.

La linea Verde attraverserà circa 10 chilometri della città, passando dai quartieri densamente abitati fino al polo universitario e ai parcheggi di scambio di Parco Due Giugno e Vittorio Veneto. La frequenza dei bus sarà di 6 minuti nelle ore di punta e di 10 nelle fasce più tranquille, con corsie preferenziali e semafori intelligenti per garantire velocità e puntualità.

Le pensiline delle fermate, moderne e funzionali, offriranno riparo, informazioni in tempo reale, wi-fi gratuito, accesso facilitato per persone con disabilità e sistemi di sicurezza avanzati. Tutto il percorso sarà dotato di parapetti per proteggere pedoni e ciclisti, e saranno effettuati interventi di manutenzione straordinaria su marciapiedi e strade per rendere più sicuro e confortevole il passaggio dei mezzi.

Secondo l’assessore alla cura del territorio Domenico Scaramuzzi, il BRT non solo velocizzerà gli spostamenti, ma integrerà in modo ottimale il trasporto pubblico tradizionale, portando a una vera rivoluzione nella mobilità urbana. La riorganizzazione complessiva del TPL prevista dal 2027 permetterà di aggiungere un milione di chilometri di percorrenza rispetto agli attuali 12 milioni, riducendo notevolmente i tempi di viaggio e migliorando la qualità della vita dei cittadini.﻿

