Apre Agrilevante in Fiera, protagonista Confagricoltura Bari-Bat

Dal 9 al 12 ottobre 2025, torna a Bari Agrilevante, la più importante manifestazione fieristica dedicata all’agricoltura del Mediterraneo, punto di riferimento per imprese, istituzioni e professionisti del settore. Un appuntamento strategico per discutere di innovazione, sviluppo rurale e delle nuove sfide legate alla transizione ecologica e digitale in agricoltura.

Anche Confagricoltura Bari-Bat sarà presente con una serie di incontri tematici che si svolgeranno nel corso della manifestazione e che vedranno coinvolti esperti, rappresentanti istituzionali e operatori del territorio. Un’occasione di confronto concreto sui principali strumenti di sostegno al settore agricolo, con un’attenzione particolare al benessere animale, al ruolo dei giovani e al futuro della Politica Agricola Comune (PAC).

La partecipazione a questi incontri è aperta al pubblico e rappresenta un’opportunità per approfondire temi di grande attualità e utilità per il mondo agricolo pugliese.