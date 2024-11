Bari, impianti filoviari dismessi: domani lavori nel quartiere Libertà

È stata pubblicata sull’Albo pretorio l’ordinanza con cui la ripartizione Viabilità istituisce temporaneamente, nelle ore notturne, un divieto di sosta con zona rimozione forzata e chiusura al transito veicolare lungo via Ravanas, nel tratto che va dall’incrocio con via Napoli fino all’incrocio con via Crisanzio, al fine di permettere alla ditta incaricata di procedere con la rimozione definitiva degli impianti filoviari presenti.

Nello specifico i lavori procederanno dalle ore 23 alle ore 7, nelle giornate del 13, 14, 15, 18, 19 e 20 novembre, predisponendo i divieti due isolati per volta per ridurre il più possibile l’impatto sulla viabilità.

Gli interventi danno seguito a quanto previsto dalla delibera dello scorso 5 novembre con cui la giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo del primo contratto attuativo dell’accordo quadro per la rimozione in sicurezza dell’impianto filoviario presente con l’eliminazione di ogni interferenza, a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza della circolazione veicolare.