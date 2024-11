Mancati ricavi per Covid, fondi dalla Regione ad aziende di trasporto

La giunta Emiliano ha approvato una variazione al Bilancio regionale per 8,8 milioni di euro da distribuire alle aziende di trasporto come compensazione dei mancati ricavi per via delle restrizioni Covid tra il 2020 e il 2022. Degli 8,8 milioni, 2,1 andranno alle aziende ferroviarie locali; 1,5 milioni per le imprese di trasporto di competenza regionale, e 5,1 milioni per quelle che fanno capo alle province e città metropolitane.

Prevista la seguente distribuzione dell’importo di € 8.803.004,74: € 2.108.217,74 per imprese di trasporto pubblico di competenza regionale per il settore ferroviario (Ferrotramviaria S.p.A.; Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.; Ferrovie del Gargano S.r.l.; Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.; Trenitalia S.p.A.); € 1.568.732,98 per imprese di trasporto pubblico di competenza regionale per il settore automobilistico (CO.TR.A.P.); € 5.126.054,02 per enti locali (Città Metropolitana di Bari; Provincia di Brindisi, Provincia di Foggia; Provincia di Lecce; Provincia di Taranto; n. 44 Comuni).