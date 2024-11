In Puglia la Tari più cara d’Italia, FI: “Colpa di Emiliano e Decaro”

“Governano la Puglia da vent’anni e in tutto questo tempo non sono riusciti a realizzare gli impianti pubblici di gestione dei rifiuti, salvo inserire questa “chimera” nel Piano regionale che è ormai un libro dei sogni: così, i pugliesi pagano la Tari più alta d’Italia. In alcuni casi, parliamo di cifre addirittura raddoppiate: i cittadini del Trentino Alto Adige pagano la metà dei pugliesi e una famiglia nostrana composta da tre persone dovrà versare in media 427 euro. Perché? Perché il centrosinistra non ha realizzato gli impianti e il servizio è gestito solo da quelli privati che impongono le tariffe di mercato. Ergo, i pugliesi pagano di più per una chiara, evidente e incontrovertibile inefficienza del centrosinistra. Una medaglia al demerito per la maggioranza di Emiliano e Decaro”. Così in una nota i consiglieri regionali di Forza Italia Paride Mazzotta, Napoleone Cera, Paolo Dell’Erba, Massimiliano Di Cuia e Giuseppe Tupputi.