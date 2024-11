Coachella 2025: il festival che celebra musica, arte e magia

Il Coachella Valley Music and Arts Festival 2025 torna a incantare i fan della musica e dell’arte contemporanea.

Le date ufficiali sono fissate per i weekend dell’11-13 aprile e del 18-20 aprile, nella storica cornice dell’Empire Polo Club a Indio, in California.

Anche quest’anno la lineup sorprende e combina grandi nomi della musica internazionale e artisti emergenti. Tra i tanti certamente spicca quello di Lady Gaga, che torna sul palco di Coachella dopo la sua straordinaria performance del 2017. In quell’anno Lady Gaga sostituì Beyoncé come headliner a causa della gravidanza di quest’ultima e divenne la prima donna headliner di Coachella in un decennio, dopo Björk nel 2007.

Ma ora siamo pronti a lasciarci stupire dall’esto di quest’artista. Lady Gaga, infatti non è solo una cantante, ma un’icona culturale e creativa. La sua arte va oltre la musica, perché mescola performance teatrali, moda visionaria e messaggi che esplorano temi di identità, inclusione e libertà. Ogni esibizione è una narrazione multisensoriale, un evento unico e irripetibile.

Ma suo ritorno a Coachella non è l’unico tra i momenti più attesi dell’edizione 2025.

Ad affiancarla, altri headliner di rilievo come i Green Day, al loro debutto a Coachella, Travis Scott e Post Malone, quest’ultimo pronto a chiudere il festival con uno show che ripercorre i momenti più iconici della sua carriera.

Oltre moltissime altre band e artisti di spicco, al Coachella, come sempre, ci sarà anche spazio per creatività, cultura e connessione. Indio diverrà un luogo dove generi, stili e pubblico si incontrano per vivere un’esperienza indimenticabile.

I biglietti sono disponibili da oggi e partono da circa 200 USD per il pass generale in prevendita.