Dallo sport al villaggio della salute, a Bari torna Race for the cure

Dallo sport al villaggio della salute: a Bari torna la Race for the cure. È stata presentata questa mattina, nella sala consiliare di Palazzo di Città, la diciannovesima edizione della manifestazione che prevede tre giorni di sport, salute e benessere organizzata dal comitato Puglia della Susan G. Komen che si terrà domenica 18 maggio in piazza Libertà.

“La Race for the Cure è un modello di responsabilità sociale frutto di una crescita culturale collettiva – ha affermato Linda Catucci, presidente del comitato Puglia della Susan G. Komen Italia -. È una grande festa inclusiva che parte dalle famiglie, dagli amici, da chi sa fare squadra nella vita, persone che durante l’anno piantano semi che a maggio vediamo germogliare. Se sul lungomare di Bari si riversano decine di migliaia di persone non è un caso, è il senso di appartenenza a una comunità che spinge tutti noi ad esserci. Chi corre, chi cammina, chi semplicemente è lì, chi dietro le quinte lavora, chi è con noi con il cuore. Questo è un aspetto che mi preme sottolineare: la passione civile dalla quale dipende la qualità delle nostre vite, del nostro stare insieme come comunità è ciò che ci unisce ed è ciò che porta tante persone ad essere parte di questo modello virtuoso. Oggi siamo qui per presentare la diciannovesima edizione della Race di Bari, ma la Komen opera tutto l’anno attraverso la Carovana della Prevenzione, le Tavole della salute, i progetti all’interno degli ospedali e con le associazioni. L’energia di tutte queste persone così diverse eppure così vicine tra loro è tangibile e sono tasselli di un mosaico più grande che tenacemente portiamo avanti per occuparci della lotta al tumore al seno. Siamo consapevoli che tanto ancora va fatto e che insieme siamo più efficaci. La lotta contro i tumori va combattuta da tutti, ogni giorno, sotto ogni aspetto nel campo della prevenzione, del supporto, dell’ausilio e della presa in carico dei pazienti. Non possiamo parlare di prevenzione se a monte non si trovano le risorse necessarie per facilitare l’accesso ai servizi sanitari di tutti”.

“Siamo felici dell’atteso ritorno della Race for the Cure, un evento giunto alla maggiore età, che diffonde un messaggio fondamentale per la salute di tutte le donne – ha dichiarato il sindaco Vito Leccese -. Una manifestazione che, al contempo, contribuisce a rendere più coesa la nostra comunità. La Komen, infatti, svolge un lavoro importantissimo, agendo in via sussidiaria rispetto al servizio pubblico. Questa manifestazione ha il grande merito di consentire alle persone in maggiore difficoltà o in condizioni di disagio socio-economico di sottoporsi a screening gratuiti con particolare riguardo alle principali patologie femminili, favorendo concretamente la prevenzione in un contesto positivo, che guarda alla salute e al benessere di tutte e di tutti. Il 18 maggio sarà la mia prima edizione da sindaco, e sono davvero emozionato all’idea di viverla insieme ai partecipanti e agli organizzatori, a cui sono grato perché da sempre ci aiutano a costruire la più grande infrastruttura della città che non è fisica ma sociale, e si chiama comunità”.

Per il secondo anno consecutivo alla passeggiata non competitiva di 2 km e alla gara podistica non competitiva di 5 km si affiancherà la gara podistica competitiva di 10 km, tanto richiesta dagli atleti agonisti. Il Villaggio della Race si inaugurerà venerdì 16 maggio alle ore 15, con il taglio del nastro che vedrà come ospite d’onore per la prima volta il procuratore della Repubblica di Bari, Roberto Rossi, e la presidente della fondazione Johnson & Johnson, Barbara Saba. All’interno del Villaggio della Salute saranno eseguiti esami diagnostici gratuiti di screening per le principali patologie femminili, in particolare a persone che vivono in condizioni di fragilità sociale o economica.

Saranno inoltre offerte prestazioni mammografiche, visite senologiche ed ecografie, visite ginecologiche, dermatologiche, eco-tiroide, nutrizione, consulenze fisiatriche, consulenza genetica oncologica dedicata a donne con tumore alla mammella e uomini con tumore alla prostata, test spirometrico, elettrocardiogramma, misura pressoria, glicemia, indicazione del rischio cardiovascolare e body work terapeutico. La Regione Puglia e le aziende sanitarie offriranno inoltre informazioni e counseling per programmi screening diagnosi precoce dei tumori, informazioni sulla presa in carico dei pazienti oncologici e delle attività delle Breast Unit, attività di informazione e counseling sui programmi di immunizzazione e di prevenzione vaccinale, somministrazione dei vaccini anti-HPV e anti herpes zoster per i soggetti aventi diritto. Il Villaggio resterà aperto dalle ore 15 di venerdì 16 sino alle 20, il sabato dalle 9 di mattina alle 20 di sera e domenica 18 dalle 9 sino al termine della Race.

Nell’area Conferenze del Villaggio della Salute si darà spazio alle innovazioni cliniche e scientifiche nei vari ambiti di cura del tumore. Uno dei principali obiettivi della Komen, infatti, è promuovere la prevenzione primaria, secondaria e terziaria affiancando le istituzioni sanitarie e promuovendo la formazione e la divulgazione dei progressi scientifici, diagnostici e terapeutici. In questa direzione si muove il convegno di sabato 17 maggio, alle ore 9, con la direzione scientifica della presidente nazionale Susan G. Komen, Daniela Terribile sulla De-escalation come nuova strategia diagnostico-terapeutica del carcinoma mammario. Cuore pulsante del Villaggio, l’area riservata alle donne in rosa dove ci saranno trattamenti di benessere e make up, creazioni di segnalibro – laboratorio Nata nella carta, Legami laboratorio di uncinetto, coccole sonore con le campane tibetane. Un’intera area del Villaggio sarà dedicata ai bambini con laboratori creativi, ginnastica ritmica, e balloon art.

“La partecipazione del comitato Komen Puglia al Piano strategico per la promozione della salute nelle scuole con il progetto Non fermiamo la prevenzione è un ulteriore strumento con il quale portiamo avanti un’azione informativa per i ragazzi che sono sempre più interessati e coinvolti in attività di solidarietà e volontariato, come dimostra l’ampia e sentita partecipazione alla Race Bari delle squadre studentesche, che sono ogni anno più numerose e che rappresentano un segno tangibile di quanto la prevenzione e l’altruismo siano ben radicati nelle nuove generazioni” ha spiegato ancora Linda Catucci.

Un’altra novità di quest’anno è legata all’impegno delle tante aziende che hanno voluto sostenere la Komen rinunciando al loro spazio espositivo e donando prestazioni sanitarie, un gesto che mostra senso di solidarietà e amore verso il prossimo. Tre spazi distinti, il primo sulla genetica donato dall’azienda La Lucente spa che offrirà consulenza genetica oncologica dedicata a donne con tumore alla mammella e uomini con tumore alla prostata previo counseling genetico prelievo salivare per le persone eleggibili, a cura dell’azienda ospedaliero universitaria consorziale policlinico di Bari. Il secondo sulla spirometria, donato dall’azienda Primadonna che offrirà test spirometrico – informazioni e counseling su programmi di screening territoriali sul tumore del polmone. Esami di rilevazione del monossido di carbonio a cura I.R.C.C.S. Giovanni Paolo II Istituto Oncologico – Bari. Il terzo sulla terapia integrata shiatsu, donato dall’azienda Casillo, che offrirà prestazioni di body work terapeutico tecnica di origine orientale che ha lo scopo di preservare e riacquistare il benessere psicofisico.

Prendersi cura delle persone significa offrire quanto più aiuto e sostegno possibile, per questo nel Villaggio Race ci sarà per la prima volta il Baby Pit Stop nello stand dell’ordine delle ostetriche, uno spazio riservato e rilassante dove le neo-mamme avranno a disposizione un fasciatoio e potranno allattare i loro figli in tranquillità. Nello spazio salute e alimentazione, sia venerdì che sabato, spazio a Le ricette del benessere, con degustazione a cura di La Molisana. Domenica sarà distribuito Il ricettario della salute elaborato grazie alla consulenza dei medici nutrizionisti Komen Puglia. La Race for the Cure si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio di: Regione Puglia, Comune Bari, Esercito, Carabinieri, Anm, Siae, Treccani, fondazione policlinico universitaria Gemelli, ospedale Isola Tiberina, Cna, Fiamme Gialle, Aeronautica, Confindustria, Ordine Dei Farmacisti, Università Aldo Moro di Bari, Coni, Sport e Salute, Federazione Italiana Giuoco Calcio, Federazione italiana vela, Federazione Italiana Golf, Federazione italiana Atletica Leggera, Federazione italiana Pallacanestro, Federazione italiana pallavolo, Federazione Canottaggio, Centro di servizio al volontariato San Nicola odv, Federazione italiana surfing, sci nautico e wakeboard. In collaborazione con il Ministero della Cultura.