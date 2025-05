Il Nuovo Teatro comunale di Ruvo al Maggio all’Infanzia

Si consolida, ancora una volta, la collaborazione tra il Nuovo Teatro comunale di Ruvo di Puglia, la compagnia La Luna nel Letto e il Maggio all’Infanzia, la rassegna organizzata da Fondazione SAT – Spettacolo Arte Territorio con la direzione artistica di Teresa Ludovico, la cura del progetto di Cecilia Cangelli e la consulenza pedagogica di Giorgio Testa, che da 28 edizioni si conferma uno dei principali appuntamenti dedicati all’infanzia sul territorio nazionale. Dopo l’inaugurazione dello scorso 11 maggio e la messa in scena dei primi appuntamenti ospitati dai teatri di Bari e provincia, è il Teatro di Ruvo di Puglia a fare da palcoscenico ad altri due spettacoli della Vetrina dedicata all’infanzia, che andranno in scena giovedì 15 maggio. Appuntamenti realizzati con il patrocinio del Comune di Ruvo e l’importante supporto della Compagnia La Luna nel letto, che ha scelto proprio il Festival di teatro per le nuove generazioni per il debutto nazionale del suo spettacolo Toc Toc, in programma come primo appuntamento, alle ore 11.

Prodotto da La Luna nel Letto con Deianira Dragone e Anna Moscatelli, drammaturgia e regia di Raffaella Giancipoli, lo spettacolo si rivolge ad un pubblico di bambini e bambine a partire dai 3 anni e si propone come un viaggio di scoperta negli universi delle due protagoniste Deda e Nana: In una notte piena di silenzio, Deda si avventura nella stanza accanto per vedere com’è fatta la nuova arrivata, lei che un’inquilina in casa sua proprio non la voleva. La nuova arrivata si chiama Nana e del mondo di fuori non sa nulla. In una notte piena di stelle e di silenzio, Nana e Deda si incontrano, si scontrano, inciampano nella paura di crescere, si spaventano, si scoprono e si riconoscono nel coraggio di andare. Sorelle. Secondo appuntamento della giornata, alle ore 15, con il primo studio de La foresta dei no di Giulio Scarpinato, prodotto dall’omonima compagnia insieme a Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse/PimOff Milano. Ispirato al mondo di Hans Christian Andersen, lo spettacolo si rivolge ad un pubblico di bambini a partire dagli 8 anni e unisce prosa, tradizione fiabesca, inserti multimediali legati al mondo degli influencer per sfidare i diktat della società contemporanea.

Due appuntamenti che rientrano nell’ambito della XXVIII edizione del Maggio all’Infanzia dedicati al tema generale “Creature fantastiche” e che rappresentano una grande opportunità di visibilità e di confronto tra teatri, compagnie e pubblico di comuni, all’interno di un grande evento dedicato al teatro per le nuove generazioni intorno al quale orbitano distributori, produttori e operatori del settore provenienti da tutte le regioni d’Italia.