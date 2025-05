“Dal campo e dal mare alla tavola”: evento con 14 ragazzi speciali

L’assessore allo Sviluppo locale e alla Blue economy, Pietro Petruzzelli, ha partecipato ieri sera alle ore 20.30 alla cena conclusiva del progetto “Dal campo alla tavola, dal mare alla tavola”, finanziato grazie al bando comunale “Un negozio non è solo un negozio”. L’evento si è svolto nei locali del ‘Varietà’, caffè bistrot di via XXIV Maggio, in collaborazione con l’associazione di promozione sociale Gargantua e Pantagruel.

“Sono orgoglioso di partecipare al galà finale di un bellissimo progetto, finanziato grazie al bando comunale ‘Un negozio non è solo un negozio’, che ha permesso di sostenere negli anni decine di iniziative e buone pratiche di attività commerciali, che si sono aperte alla città e messe al servizio della collettività – dichiara l’assessore Petruzzelli -. In continuità con la precedente amministrazione, il grande contenitore ‘d_Bari’ continua a valorizzare progetti di sviluppo economico, che guardano all’inclusione e al sociale. Ieri sera 14 ragazzi speciali che hanno partecipato al progetto, hanno raccontato l’importanza dell’esperienza acquisita, nel luogo di socializzazione d’eccellenza: la cucina”.

IL PROGETTO ‘DAL CAMPO ALLA TAVOLA, DAL MARE ALLA TAVOLA’

Varietà è un locale in Via XXIV Maggio, in un punto strategico del centro cittadino a pochi metri da corso Cavour e dal lungomare, adiacente al Teatro Petruzzelli. Il progetto di sviluppo commerciale è stato incentrato sull’esecuzione di lavori edili e di impiantistica di ristrutturazione e sull’ammodernamento dell’impianto audio e delle attrezzature da lavoro della cucina, per aumentare la produttività del locale e migliorarne la vivibilità. In cambio, in collaborazione con l’associazione di promozione sociale ‘Gargantua e Pantagruel’, attiva sui temi della disabilità e dell’inclusione sociale, Varietà si è impegnato a realizzare laboratori sulla filiera alimentare che si concluderanno con l’evento finale di questa sera, una cena organizzata dai ragazzi e dalle ragazze partecipanti alle attività, impegnati in cucina e in sala, alla presenza delle loro famiglie.

Secondo progetto

Questa sera altro evento proposto da Origini S.a.s. di Manicone Annunziata & C., in via Sturzo 29. L’attività principale dell’impresa è la somministrazione e la vendita di prodotti tipici gastronomici, con un focus particolare sui prodotti derivanti dalla tradizione culinaria pugliese. Grazie ad “Un negozio non è solo un negozio” in cambio di fondi utilizzati per rinnovare attrezzature e arredi, sono stati organizzati, sempre in collaborazione con l’associazione Gargantua & Pantagruel, 16 incontri con medici e psicologi specializzati sul tema della disabilità con l’obiettivo di rafforzare il senso di efficacia e le proprie abilità sociali e favorire processi di acquisizione delle autonomie dei partecipanti. Oggi l’evento finale.