Bari, il giardino Santa Rita al San Paolo avrà il suo albero di Natale

Il giardino di Santa Rita avrà il suo albero di Natale. Sono state infatti accolte le richieste del comitato che nelle scorse settimane aveva chiesto un aiuto per realizzare questo piccolo “grande” desiderio al fine di adornare il luogo tanto frequentato da fedeli e non solo e illuminare il Natale dei residenti, tra loro tanti bambini. “Un grande gesto di solidarietà verso tutti i bambini – ha scritto Michele Genchi, del comitato Santa Rita – un albero di Natale di circa sei metri è stato donato al Giardino di Santa Rita, nel quartiere San Paolo di Bari. Grazie all’impresa Edile Residenziale di Luigi & Saverio Caccavale, un dono che renderà felice tutti i bambini, residenti e gente comune”, hanno concluso.

Per il periodo natalizio, il comitato, ha organizzato diversi eventi di beneficenza. Il primo evento si terrà il 12 dicembre, presso il villaggio Berukha’ di (Bari) centro per Ragazzi Speciali a cui il comitato porterà doni, il secondo evento si terrà invece il 20 dicembre, in occasione della festa del Santo Natale presso il giardino Santa Rita. Il 3 gennaio si terrà invece l’ultimo evento, giornata in cui ci sarà la festa dell’Epifania, sempre nel giardino Santa Rita.