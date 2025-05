Cucina, ricco di vitamine: in tavola il salmone

Ricco di vitamine e alleato della salute, oggi in tavola portiamo il salmone. Si tratta di un alimento versatile ricco di proprietà benefiche per l’organismo. Tra queste spicca la presenza di acidi grassi Omega-3 particolarmente prezioso per il benessere della mente. Ma non solo.

Il salmone infatti è noto per le sue proprietà antinfiammatorie e cardioprotettive, ma è anche una fonte eccellente di proteine di alta qualità, vitamina D, vitamine del gruppo B (soprattutto B12) e selenio. I suoi nutrienti aiutano a rinforzare il sistema immunitario, migliorare la salute del cervello e contribuire al benessere della pelle e delle articolazioni. Ecco due ricette semplici e gustose per portarlo in tavola.

Tataki di salmone con avocado e zenzero

Prendete un trancio di salmone fresco abbattuto (circa 200 g), privato della pelle e ben asciugato. Passatelo su un piatto in cui avrete mescolato semi di sesamo chiari e neri, premendo bene per farli aderire su tutti i lati. In una padella antiaderente già calda, scottate il salmone per circa 30 secondi per lato, in modo che l’esterno si rosoli leggermente mentre l’interno rimane crudo e morbido. Lasciatelo riposare un minuto, quindi affettatelo con un coltello molto affilato. Nel frattempo, preparate una crema di avocado schiacciandolo con succo di lime, un pizzico di sale e un filo d’olio extravergine d’oliva. Grattugiate dello zenzero fresco sopra il tataki, quindi servite il tutto su un letto di crema di avocado, con un filo di salsa di soia a parte e, se di vostro gradimento, qualche germoglio fresco per decorare.

Salmone al forno in crosta di pistacchi

Cominciate preparando la crema: pelate circa 250 g di topinambur e tagliatelo a rondelle sottili. Fate rosolare uno scalogno tritato in un cucchiaio d’olio extravergine d’oliva, aggiungete il topinambur, un pizzico di sale e coprite con acqua o brodo vegetale leggero. Fate cuocere finché sarà tenero, poi frullate tutto fino a ottenere una crema liscia. Successivamente passate al salmone. Prendete un filetto (da circa 180 g), salatelo leggermente e spennellatelo con un velo di senape dolce. Triturate finemente 30 g di pistacchi al naturale e mescolali con pangrattato integrale, scorza d’arancia grattugiata e un filo d’olio. Impanate la superficie del salmone con questo mix e adagiatelo su una teglia foderata con carta forno. Cuocete in forno già caldo a 190°C per circa 15-18 minuti, finché la crosta sarà dorata e il pesce ancora morbido all’interno.