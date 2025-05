Addio a Giancarlo Cito, ex sindaco di Taranto

È morto all’età di 79 anni Giancarlo Cito, ex sindaco di Taranto dal 14 dicembre 1993 al 24 febbraio 1996 ed ex deputato, dal 1996 al 2001, con la tv-partito Antenna Taranto 6 da cui costruì la sua carriera politica e della Lega d’Azione meridionale. Alla fine degli anni Novanta fu anche presidente onorario del Taranto calcio. Era uscito da tempo dalla scena politica. Suo figlio Mario è tra i candidati a sindaco per le prossime elezioni amministrative a Taranto. Nelle elezioni comunali del 1993, Giancarlo Cito superò il primo turno con il 32% dei voti e vinse il successivo ballottaggio con il 53% contro il candidato Gaetano Minervini. Alle elezioni politiche del 1996 divenne deputato con 33.960 preferenze, pari al 45,9%. Il suo percorso politico fu poi interrotto da questioni giudiziarie. Il 9 dicembre del 1997 fu condannato a 4 anni di carcere in primo grado per concorso esterno in associazione di tipo mafioso e assolto dall’accusa di concorso in omicidio. La condanna fu confermata in Cassazione alla fine del 2002. Finì in carcere per scontare la pena e poi ottenne la semilibertà. Riportò anche altre condanne ottenendo l’affidamento ai servizi sociali. Ne dà notizia l’Ansa. (Foto facebook)