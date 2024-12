Iran, arrestata la giornalista italiana Cecilia Sala a Teheran

La giornalista italiana Cecilia Sala è stata arrestata a Teheran, in Iran, il 19 dicembre scorso mentre si dirigeva verso l’aeroporto per fare ritorno in Italia. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato della Farnesina poche ore fa. “Su indicazione del Ministro degli Esteri, Antonio Tajani – si legge nella nota – l’ambasciata e il consolato italiani a Teheran stanno monitorando la situazione con la massima cura fin dal primo momento”. Sala aveva un regolare visto giornalistico, la notizia è stata diffusa solo nella giornata di oggi dietro richiesta del governo e della famiglia che speravano nel suo rilascio. Tantissimi i messaggi sul web che chiedono la liberazione della giornalista per la quale ancora non sono state rese note le motivazioni dell’arresto.

