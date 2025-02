Bari…Palese e la nuova pista ciclabile sommersa: “Vergogna”

Fa ancora discutere la nuova pista ciclabile (ancora in fase di costruzione) sul lungomare di Palese. Dopo le denunce relative alla viabilità e alla questione dei detriti dopo le mareggiate, per le quali i cittadini hanno chiesto frangiflutti, con le abbondanti piogge è sorto un nuovo problema che sta facendo allarmare nuovamente i cittadini che, ironizzando sul web, ma non solo, parlano di “piscina” o “pista ciclabile sommersa”. Dopo la giornata di ieri, domenica, alcuni tratti della pista ciclabile risultano letteralmente scoparsi sotto l’acqua. I disagi maggiori si notano nella zona del lido Sunbeach. Si tratta di una problematica già nota, anche prima della costruzione della pista ciclabile, nello stesso punto, dopo le piogge, la strada era impraticabile (foto in basso).

“Sono andata a correre, ma la pista in alcuni punti era praticamente come una mini piscina – ha spiegato una residente – possibile che non abbiano pensato a sistemare i vecchi difetti prima di costruirla?”, ha concluso. Parole a cui fanno eco quelle di tanti altri. “Lavori nuovi, problemi vecchi – commenta un cittadino – tutti sanno che le fogne sono sotto dimensionate e necessitano di rifacimento con annesso impianto di depurazione di acque meteoriche che previsto del D. Lgs 152/2006 e successive modifiche, ma a quanto pare è più urgente realizzare una inutile pista ciclabile che complica la vita ai residenti e penalizza chi viene da fuori per andare al mare. E niente questi sono quelli che ci amministrano da oltre 20 anni che nonostante il fallimento del lungomare di San Girolamo continuano le a portare avanti progetti e opere scellerate e fallimentari tra Palese e Santo Spirito”, ha concluso. “Ma possibile che sia i tecnici che hanno realizzato questi lavori, sia gli amministratori è politici locali che sono stati votati dai cittadini della zona in questione non vedono queste foto?”, ha commentato infine un altro riferendosi alle immagini dove sono evidenti le problematiche in questioni anche relative al passato.

