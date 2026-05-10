Bari, dopo la riabilitazione pronte a tornare in mare: liberate due tartarughe

Questa mattina, sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, nell’ambito di “Mare da amare”, si è svolta l’iniziativa di liberazione in mare di due esemplari di tartarughe marine recuperate ferite o in difficoltà e affidate al Centro recupero tartarughe marine WWF di Molfetta.

All’iniziativa, promossa dal Comune di Bari e organizzata dal Club Sommozzatori Bari in collaborazione con il WWF Molfetta, Foto Diego e Scuola Spaziotempo, hanno preso l’assessore alla Blue Economy Pietro Petruzzelli e Lorenzo Leonetti.

“Mare da amare” nasce con l’obiettivo di richiamare l’attenzione della cittadinanza sulla salvaguardia della fauna marina e sulla tutela della biodiversità, in un momento in cui il rischio di estinzione riguarda un numero crescente di specie animali. La liberazione delle tartarughe rappresenta un gesto concreto di cura e responsabilità ambientale, restituire al mare due animali riabilitati significa ribadire l’importanza della protezione degli ecosistemi marini e del ruolo che ciascuno può svolgere nella loro conservazione.

L’appuntamento è stato inoltre l’occasione per valorizzare il lavoro delle realtà impegnate nel recupero degli animali marini in difficoltà e per promuovere comportamenti più consapevoli e rispettosi del mare, a partire dalla riduzione dell’inquinamento e dalla corretta gestione dei rifiuti, in particolare della plastica.

Foto screen video Lorenzo Leonetti