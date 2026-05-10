DOMENICA, 10 MAGGIO 2026
Cabtutela.it
89,246 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
89,246 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, dopo la riabilitazione pronte a tornare in mare: liberate due tartarughe

L'iniziativa sulla spiaggia di Pane e Pomodoro

Pubblicato da: redazione | Dom, 10 Maggio 2026 - 16:01
IMG_20260510_155437_385
  • 42 sec

Questa mattina, sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, nell’ambito di “Mare da amare”, si è svolta l’iniziativa di liberazione in mare di due esemplari di tartarughe marine recuperate ferite o in difficoltà e affidate al Centro recupero tartarughe marine WWF di Molfetta.

All’iniziativa, promossa dal Comune di Bari e organizzata dal Club Sommozzatori Bari in collaborazione con il WWF Molfetta, Foto Diego e Scuola Spaziotempo, hanno preso l’assessore alla Blue Economy Pietro Petruzzelli e Lorenzo Leonetti.

“Mare da amare” nasce con l’obiettivo di richiamare l’attenzione della cittadinanza sulla salvaguardia della fauna marina e sulla tutela della biodiversità, in un momento in cui il rischio di estinzione riguarda un numero crescente di specie animali. La liberazione delle tartarughe rappresenta un gesto concreto di cura e responsabilità ambientale, restituire al mare due animali riabilitati significa ribadire l’importanza della protezione degli ecosistemi marini e del ruolo che ciascuno può svolgere nella loro conservazione.

L’appuntamento è stato inoltre l’occasione per valorizzare il lavoro delle realtà impegnate nel recupero degli animali marini in difficoltà e per promuovere comportamenti più consapevoli e rispettosi del mare, a partire dalla riduzione dell’inquinamento e dalla corretta gestione dei rifiuti, in particolare della plastica.

Foto screen video Lorenzo Leonetti

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cultura

Biblioteche di Puglia, cresce la rete...

Una rete di biblioteche in espansione, che diventa più capillare e...
- 10 Maggio 2026
Cronaca

Auto si ribalta tra Barletta e...

Tragedia nel pomeriggio sulla strada statale 93, nel tratto compreso tra...
- 10 Maggio 2026
Cronaca

Omicidio a Taranto, investigatori seguono la...

Proseguono le indagini sull’omicidio di Sacko Bakari, il 35enne originario del...
- 10 Maggio 2026
Cultura

Michele Zarrillo arriva in Puglia: concerto...

La forza fragile di una farfalla, il peso dolente di un...
- 10 Maggio 2026