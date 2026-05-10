Bari, vendeva sgagliozze e popizze ma il banchetto era abusivo: scatta il sequestro

Un banchetto abusivo per la vendita di sgagliozze è stato sequestrato durante i controlli predisposti per la festa di San Nicola a Bari. L’intervento è stato effettuato dalla Polizia Locale, con il supporto della pattuglia di Pubblica Sicurezza della Polizia di Stato, sul lungomare Imperatore Augusto all’angolo con arco San Nicola.

Secondo quanto reso noto, un uomo stava effettuando la vendita abusiva di street food allestendo una bancarella improvvisata per la preparazione delle tradizionali sgagliozze. Gli agenti hanno sequestrato l’intera attrezzatura utilizzata per l’attività, oltre agli alimenti e al materiale presente sul posto. Nel dettaglio sono stati sequestrati barattoli in vetro contenenti olio e sale, circa 120 sacchetti di carta, secchi in plastica con circa cinque chili di impasto lievitato, cavalletti, tavolini, piastre di appoggio, una padella in ghisa per la frittura, vaschette in plastica e un bruciatore collegato a una bombola del gas da 30 chili. Quest’ultima è stata messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto.

Durante i controlli il nucleo Annona della Polizia Locale ha inoltre sequestrato circa 400 bevande tra bottiglie d’acqua, birre e bibite gassate vendute abusivamente. “Nel complesso il dispositivo di controllo delle forze di polizia si è rivelato efficace anche nei confronti degli abusivi”, ha dichiarato l’assessora alla Polizia Locale Carla Palone.

Sulla sagra è intervenuto anche l’assessore allo Sviluppo locale e Blue Economy Pietro Petruzzelli, annunciando possibili novità per il prossimo anno: “Alla luce delle linee guida approvate nella conferenza Stato-Regioni cambierà il format della sagra, puntando maggiormente sui prodotti locali. Sicuramente vieteremo la vendita di giocattoli che riproducono armi”.