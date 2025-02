Aggredì gioielliere-influencer Ruzza, rinviato a giudizio

Danilo Quarto, imprenditore barese nel settore della sicurezza privata ed ex presidente del Cerignola calcio, è stato rinviato a giudizio per l’aggressione nei confronti di Lorenzo Ruzza, il gioielliere influencer noto per i suoi video sui social. Lo ha deciso il gup di Milano Silvana Pucci, che ha fissato la prima udienza ad aprile. Tentata estorsione e lesioni le accuse contestate nei suoi confronti e nei confronti di Lorenzo Canetoli, anche lui rinviato a giudizio. L’aggressione a Ruzza, nel suo negozio milanese di via Cesare Battisti, risale al maggio 2021. Le telecamere di sorveglianza riprendono Quarto mentre prende a pugni e testate la vittima probabilmente con l’intenzione di imporgli i servizi della sua impresa di vigilanza. La vittima, che riportò una prognosi di dieci giorni, si è costituito parte civile contro l’imprenditore pugliese.Ne dà notizia l’Ansa.