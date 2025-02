Bari si illumina: nuovi impianti nei parchi e nelle aree verdi

Nell’ambito dell’Accordo quadro triennale per l’installazione di apparecchiature per l’efficientamento energetico sugli impianti di pubblica illuminazione nel territorio della città di Bari, è stata impegnata la spesa complessiva di 750mila euro del secondo contratto attuativo destinata a “lavori di installazione di apparecchiature per gli impianti di pubblica illuminazione per parchi e boschi cittadini in relazione ai progetti di azione sperimentale per il verde urbano, greening e forestazione”. L’importo stanziato in favore dell’impresa Di.Gi. Costruzioni Società Cooperativa, finanziato mediante risorse del Pn Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 (azione ‘Smart Lighting’), servirà a portare nuova luce in 14 parchi e aree a verdi attrezzate della città, già fruibili dai cittadini o prossimi all’apertura.

Il progetto prevede l’installazione di linee di alimentazione e la fornitura di pali, morsettiere e armature necessarie per completare le attività programmate nel contesto dei parchi e dei boschi cittadini, in relazione alle azioni sperimentali per la promozione del verde urbano (‘greening e forestazione’). Per tutti gli interventi, sono stati già predisposti plinti portapalo e tubazioni di collegamento al fine di creare l’infrastruttura necessaria per la realizzazione delle opere previste nel progetto. Le aree individuate per gli interventi sono 14: parcheggio Santa Chiara, giardino di via delle Murge, nuovo parco via Ricchioni, nuovo Parco Via Amendola, parco Edicos via Amendola, riqualificazione parchi via Ricchioni, parco via Gaetano Fiore, parco Annoscia, area chiesa San Nicola a Catino, giardino via Pantanelli a Carbonara, giardino Peppino Impastato (pista running), nuovo parco via Oberdan 13, Bosco Covid via Rocca 14, Bosco Urbano Loseto.

“Dopo avere restituito nuova luce a corso Cavour e avviato il percorso di restauro dei lampioni sul lungomare, aggiungiamo un altro tassello al complesso mosaico di interventi per illuminare Bari con sempre maggiore efficacia e aumentare quindi la percezione di vivibilità – ha spiegato l’assessore alla Cura del Territorio, Domenico Scaramuzzi – Contiamo di partire con i lavori prima dell’estate: gli impianti saranno telecontrollabili attraverso un sistema interoperabile, integrato e gestito dalla piattaforma di supervisione dell’amministrazione comunale. Questo programma di interventi è in linea con la più ampia strategia che il Comune sta portando avanti per cambiare la visione della vita a Bari nelle ore serali, moltiplicando i luoghi fruibili e sicuri destinati alla socialità e alla comunità in tutti i quartieri, anche all’aria aperta”.