Oltre 17 mila presenze per la prima sfilata del carnevale di Putignano

Oltre 17.000 presenze per la prima giornata principale dell’edizione 2025 del Carnevale di Putignano: una grande festa tornata, come da tradizione e sfidando la minaccia del maltempo, a stupire residenti e turisti provenienti da tutta la Puglia e dall’intera Italia (in particolare Sicilia, Sardegna, Marche e Campania) grazie ai magnifici 7 carri allegorici in cartapesta, ai 6 gruppi mascherati e alle 6 maschere di carattere, protagonisti del primo corso mascherato, all’insegna dei colori della “sovversione”, il tema scelto per questa 631a edizione e declinato in tutte le sue forme.

Particolarmente suggestiva e apprezzata, tra le altre iniziative del ricco programma, la replica del corteo e del processo all’Orso realizzati dalla Compagnia Hybris sul Palco del Folle in Largo Porta Nuova. Un momento che ha permesso di rivivere uno dei riti più identitari della tradizione carnascialesca putignanese.

Tre palchi attivi a commentare la sfilata in 3 punti diversi del percorso, con 5 presentatori ufficiali: Anita Gentile, Gianni Labalestra, Enzo Calabritta, Jordy Chiafele e Janet Mirizzi. Bagno di folla per il concerto de Le Vibrazioni in un’esibizione che ha ripercorso i più celebri

successi della formazione, capitanata da Francesco Sarcina, che ha fatto cantare tutto il pubblico, giunto a Putignano per l’occasione: da “Vieni da me” a “Una notte d’estate” e “Così sbagliato” fino a far cantare i presenti con il tormentone “Dedicato a te”. Davvero una chicca la performance originale realizzata in esclusiva per la kermesse putignanese, proposta da Eugenio Cesaro del gruppo “Eugenio in via di Gioia” in dialogo con Andrea Colamedici, direttore filosofico della Fondazione Carnevale: una chiacchierata appassionata sul binomio tra musica e Carnevale, mascheramento e palcoscenico, che ha visto il giovane talentuoso torinese infiammare il pubblico con le sue produzioni e le sue gag coinvolgenti. Le produzioni originali sono una delle novità di quest’anno.

Le prossime previste saranno il 2 marzo con Pif e La Rappresentante di Lista. Il debutto del Carnevale ha riscontrato l’attenzione di quasi 100 operatori media (carta stampata, radio e tv, influencer) di livello locale e nazionale che, nonostante l’avvio incerto per il maltempo, hanno raccontato la manifestazione che già promette di lasciare un importante segno nel nuovo corso della kermesse. Presente anche la diretta tv di Telenorba, che tornerà sabato 22 febbraio con la conduzione di Antonio Stornaiolo e Alba Parietti.