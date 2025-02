A Monopoli Caravaggio è in scena… di chiaro e di oscuro

Al Teatro Radar di Monopoli il poetico ritratto in chiaroscuro del pittore seicentesco che ha maggiormente influenzato la Storia dell’arte nei secoli a venire. In scena domenica 16 febbraio alle ore 18 Caravaggio. di chiaro e di oscuro: Luigi D’Elia, diretto da Enzo Vetrano e Stefano Randisi, sul palcoscenico interpreta un racconto che si divide tra le vicende personali – “c’è la peste da bambino, che gli porta via padre e nonno. La fame e la povertà da giovane pittore apprendista, il successo fulmineo e scapestrato, i litigi, le risse” – e la ricerca artistica – “poi le tele, dato che lui gli affreschi proprio non li sapeva fare: solo a olio, riusciva. I soggetti, le fonti bibliche, apostoli santi madonne, amori poco sacri e molto profani. I quattro modelli che poteva permettersi e a rotazione usava in tutti i quadri: prostitute per madonne, giovani compagni di letto per angeli” – del celebre artista.

La coproduzione Mesagne Capitale Cultura di Puglia 2023 – Umana Meraviglia, Compagnia INTI di Luigi D’Elia, Le Tre Corde – Compagnia Vetrano/Randisi e Teatri di Bari rinnova il sodalizio artistico di D’Elia con Francesco Niccolini, che insieme provano ad attraversare l’epoca d’oro della cultura italiana ed europea: quel primo Seicento che ha visto sbocciare i capolavori e le rivoluzioni più grandi del pensiero, dell’arte e della scienza occidentale: Shakespeare, Galileo, Cervantes, Gesualdo da Venosa e Caravaggio.

Gli spettacoli ‘borgogna’ della Stagione 2024.25 Attraversamenti (Qualcuno morirà, Caravaggio. di chiaro e di oscuro, Freevola. confessione sull’insostenibile bisogno di ammirazione e Barabba) prevedono un biglietto di 20 euro per la platea e di 15 euro per la galleria. Disponibile anche un abbonamento per assistere ai 4 spettacoli e il BOT – Buono ordinario teatro, che include anche i 7 spettacoli ‘oro’ della Stagione (Vasame. l’amore è rivoluzionario, Anna cappelli, Non mi trovo, Trappola per topi, Quando le stelle caddero nel fiume, La lupa, Premiata pasticceria Bellavista). La Stagione 2024.25 del Teatro Radar di Monopoli è organizzata da Teatri di Bari con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Monopoli.