Aggrediscono coetaneo durante una rapina: tre minori arrestati

Nelle scorse ore, la Polizia di Stato della BAT ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in Istituto Penale Minorile, emessa dal GIP del Tribunale per i Minori di Bari su richiesta della Procura dei Minorenni, nei confronti di tre minori barlettani ritenuti essere gli autori di rapina e lesioni personali ai danni di un altro giovane minorenne del posto, commessa in concorso tra loro e con un maggiorenne già colpito da analoga misura custoditale emessa dal GIP del Tribunale Ordinario di Trani.

Il gruppo di giovani barlettani, tutti diciassettenni, il 3 dicembre scorso, si sarebbe introdotto all’interno di un appartamento di Barletta con l’intento di perpetrare un furto. Trovando in casa solo il figlio minore dei proprietari, lo avrebbe aggredito e picchiato con calci e pugni, provocandogli varie ferite, sottraendo, infine, dall’abitazione denaro in contante, monili in oro, un televisore, un monopattino elettrico ed un telefono Iphone.

Le Poliziotte ed i Poliziotti del Commissariato di Barletta, a seguito di accurate indagini coordinate dalla Procura per i Minori di Bari e dalla Procura di Trani, dopo aver attentamente analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza e riscontrato ulteriori fonti di prova, sono riusciti ad identificare i quattro giovani barlettani.

La minuziosa attività investigativa svolta dagli Agenti degli Uffici della Polizia di Stato di Via Manzoni, su impulso delle Autorità giudiziarie titolari dell’indagine, ha condotto il Gip del Tribunale per i Minori di Bari all’emissione di un provvedimento di collocazione presso l’IPM di Bari nei confronti dei tre minorenni del gruppo. Sono in corso accertamenti per verificare l’eventuale responsabilità degli stessi in analoghi eventi delittuosi perpetrati nei mesi scorsi nella Città dell’Eraclio.