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Aggredisce un operaio con una motosega dopo essere stato licenziato: fermato a Bisceglie

L'operaio è stato ferito e soccorso

Pubblicato da: redazione | Sab, 16 Maggio 2026 - 17:37
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Momenti di tensione nel pomeriggio a Bisceglie, in piazza Vittorio Emanuele, dove un uomo di 26 anni, di origine pakistana, è stato fermato dai carabinieri dopo aver danneggiato alcuni mezzi aziendali e aggredito un operaio con una motosega. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, il 26enne avrebbe preso di mira due veicoli della ditta per cui aveva lavorato fino a circa un mese fa, quando sarebbe stato licenziato. Successivamente avrebbe aggredito un dipendente dell’azienda utilizzando una motosega. L’operaio ferito è stato soccorso dagli operatori sanitari del 118 e le sue condizioni, stando alle prime informazioni, non sarebbero gravi. Non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno bloccato l’uomo e avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e il movente dell’aggressione.

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