Bari, pronto soccorso per gatti: online il bando

È in pubblicazione sull’albo pretorio la determina propedeutica all’avviso pubblico destinato ad associazioni animaliste per lo svolgimento delle attività di recupero, trasporto, pronto soccorso, reimmissione o adozione dei gatti allo stato libero sul territorio comunale, incidentati, traumatizzati e in gravi condizioni di salute.

Le attività saranno oggetto di una convenzione con il Comune di Bari per un periodo di 24 mesi e saranno finalizzate a:

a) effettuare direttamente o a mezzo ditta abilitata, il prelievo e trasporto h 24 di gatti liberi incidentati e/o in gravi condizioni di salute rinvenuti nel territorio del Comune di Bari;

b) identificare una struttura veterinaria autorizzata che, a cura e spese del soggetto individuato, possa garantire h 24 le prestazioni necessarie alla cura e alla stabilizzazione del felino;

c) gestire tutta la documentazione sanitaria e fiscale a seguito degli interventi effettuati di recupero, trasporto, cura e reimmissione o adozione dei felini;

d) provvedere alla reimmissione nel territorio di provenienza ovvero all’adozione;

e) garantire un controllo del flusso dei gatti recuperati, soccorsi, reimmessi sul territorio o adottati.

“Con questo avviso punteremo a razionalizzare e organizzare al meglio un servizio che negli ultimi anni il Comune di Bari ha voluto garantire, grazie anche alla collaborazione di tante associazioni e volontari – spiega l’assessora al Benessere degli animali Elda Perlino – . Individuare un unico soggetto che si occupi di tutti i passaggi in momenti delicati e di grande preoccupazione, vista l’urgenza dei casi di pronto intervento, ci consentirà di essere ancora più efficienti nelle operazioni di salvataggio e cura dei gatti, migliorando la qualità dell’assistenza. L’attenzione al benessere dei nostri amici animali è massima: stiamo infatti valutando le tante istanze che ci arrivano e ho chiesto alla Consulta di organizzare un grande incontro pubblico con tutte le associazioni animaliste, per avviare un confronto costruttivo e propositivo. L’amministrazione Leccese ha voluto subito lanciare un segnale importante in questa direzione, impegnandosi ad aumentare il corrispettivo di rimborsi pro capite per i canili, accogliendo le sollecitazioni arrivate anche dal Consiglio Comunale”.

Saranno ammesse a partecipare all’avviso le associazioni di protezione animalista, anche in forma di raggruppamento, iscritte all’albo regionale. Lo svolgimento delle attività dovrà rispettare il seguente iter procedurale: chiunque rinviene un gatto incidentato dovrà segnalarlo alla Polizia Locale, che allerterà l’associazione o le associazioni individuate. Una pattuglia si recherà sul posto per l’accertamento della situazione: la cattura e il contenimento da parte dei volontari non dovrà comportare sofferenze o traumi per gli animali e dovrà avvenire con idonee attrezzature. Il servizio di prelievo e trasporto dovrà essere attivo tutti i giorni, festivi inclusi, 24 ore su 24.

Gli animali da sottoporre a interventi di pronto soccorso o di chirurgia specialistica saranno condotti presso la struttura veterinaria autorizzata, con reperibilità h 24, che, a cura e spese del soggetto individuato, eseguirà gli interventi, la somministrazione di farmaci, le analisi e quanto necessario alla stabilizzazione e al recupero delle condizioni di salute del gatto. A seguito di dimissioni, il gatto sarà riconsegnato all’associazione per la reimmissione sul territorio. Si provvederà all’affidamento o adozione, se si tratta di un gatto che abbia sviluppato un grado di socialità elevato, che non sia più autosufficiente o comunque necessiti di assistenza costante, per i cuccioli o per i gatti rinvenuti sul territorio ma chiaramente provenienti da un contesto familiare.