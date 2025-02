Un imprenditore digitale pugliese sulle pagine del Forbes

Marco Divenuto, imprenditore digitale e consulente di marketing strategico, racconta la sua visione e il suo percorso su Forbes, sottolineando il valore dell’autenticità come leva imprescindibile per il successo dei brand. Originario di Barletta, con oltre 25 anni di esperienza, Divenuto ha guidato numerosi marchi verso una maggiore riconoscibilità, trasformando strategie di posizionamento in strumenti di crescita concreta.

La sua capacità di anticipare le tendenze, leggere il mercato e costruire identità forti lo ha reso un punto di riferimento per aziende che desiderano emergere in un panorama sempre più competitivo. Nella sua intervista a Forbes, Divenuto esplora il futuro del marketing digitale, evidenziando il ruolo chiave della coerenza e del valore umano nella creazione di brand distintivi. “Il successo di un brand dipende dalla sua capacità di emozionare, non solo di essere visto” spiega Divenuto. “Oggi non basta più essere presenti: bisogna creare connessioni reali, esperienze che coinvolgano i consumatori e li rendano parte di una storia autentica”.

Per lo startupper, la differenziazione non nasce solo dalla visibilità, ma dalla costruzione di una narrazione coerente e credibile. Questo significa comprendere le esigenze del pubblico, sviluppare strategie su misura e valorizzare l’identità unica di ogni marchio. “Viviamo in un’epoca in cui i consumatori sono bombardati da messaggi pubblicitari superficiali” sottolinea Divenuto. “In un mercato in cui tutto sembra uguale, il mio obiettivo è creare messaggi che trasmettano autenticità, rendendo ogni brand riconoscibile e memorabile”.

Il suo approccio al marketing combina tecnologia e visione strategica, ma pone sempre l’accento sul fattore umano. Secondo Divenuto, solo le aziende che comunicano con trasparenza e costruiscono relazioni autentiche con il pubblico possono ottenere un successo duraturo. Un pensiero, il suo, che riflette il suo metodo di lavoro: strategico, innovativo e sempre orientato a creare brand capaci di lasciare il segno. “Se la tecnologia è uno strumento potente per accelerare la crescita, sono l’esperienza e la competenza delle persone a fare davvero la differenza” conclude Divenuto.