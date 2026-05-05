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Bari, dopo le polemiche spostati i bidoni in viale della Costituente: “Ridotti i disagi per i negozi”

Il Comitato no Brt del Municipio 2: "Ringraziamo l'amministrazione, non siamo contrari alle opere, ma riteniamo debbano essere pianificate e condivise"

Pubblicato da: redazione | Mar, 5 Maggio 2026 - 09:25
Foto Comitato No Brt Municipio 2
  • 55 sec

Riposizionati i bidoni per il conferimento dei rifiuti nel primo tratto di viale della Costituente, interessato dai lavori del BRT. A darne notizia è il Comitato No BRT Municipio 2, che rivendica l’intervento dopo una segnalazione relativa ai disagi per le attività commerciali della zona. “Grazie alla nostra segnalazione, i bidoni sono stati spostati in aree prive di esercizi commerciali, eliminando un problema significativo per gli esercenti”, spiegano dal Comitato, sottolineando come la precedente collocazione avesse creato criticità per negozi e residenti.

Il gruppo civico ha inoltre ringraziato l’amministrazione comunale per la rapidità dell’intervento, in particolare l’ufficio del sindaco Vito Leccese e la presidente del Municipio 2 Alessandra Lopez. “Non siamo pregiudizialmente contrari alle opere infrastrutturali – precisano – ma riteniamo che debbano essere pianificate e condivise, per evitare ricadute negative sul tessuto economico e sociale”. Da qui la richiesta di istituire un tavolo di confronto permanente tra Comitato, Municipio, Comune e uffici tecnici. “Un dialogo costante consentirebbe di prevenire criticità come quella appena risolta”, aggiungono. Il Comitato sollecita anche la restituzione degli stalli occupati dai cantieri nei tratti in cui i lavori risultano conclusi, per restituire funzionalità a residenti e attività commerciali. “Pur avendo intrapreso azioni legali a tutela del territorio, restiamo disponibili al confronto – concludono – chiedendo di essere coinvolti nei processi decisionali per garantire interventi sostenibili e con il minor impatto possibile sulla comunità”.

Foto comitato No Brt Municipio 2

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