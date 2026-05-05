Bari, scoperto ad arrampicarsi sui balconi: “Qui è terra di nessuno”

Si arrampicano sui balconi approfittando anche del buio in strada. Accade in viale Ennio a Bari. La denuncia è di Onofrio De Giglio, consigliere FdI del Municipio II. “Il degrado assoluto e l’abbandono in cui versano i cittadini di Viale Ennio, civico 8H, e del Municipio II di Bari. Abbiamo già ricevuto e raccolto segnalazioni di residenti che hanno subito tentativi di intrusione in abitazione e furti. La situazione sta peggiorando di giorno in giorno: buio totale, strade senza luce, zero controllo del territorio. Questo è il riflesso di un’amministrazione assente che lascia la città di Bari al collasso. Non si tratta di un caso isolato, ma di una condizione diffusa che il Municipio II subisce da mesi”.

De Giglio chiede:

1. Accensione senza ritardo della pubblica illuminazione su Viale Ennio, civico 8H e area circostante.

2. Pattugliamento straordinario e vigilanza maggiore della Polizia Locale, nelle ore serali e notturne.

3. Piano di manutenzione e sicurezza strutturale per tutto il quartiere.

“Non si può più tollerare che i cittadini paghino le tasse e non ricevano i servizi essenziali. Bari non può diventare una città senza luce, senza controllo, senza futuro”, conclude.