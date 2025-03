Irene Grandi celebra i 30 anni di carriera: concerto a Lecce

Dopo la pubblicazione del singolo “Fiera di Me”, arricchito dalla supervisione ritmica del leggendario Stewart Copeland, e l’annuncio di “Universo”, il brano scritto per lei da Francesco Bianconi e Kaballà, uscito l’11 ottobre scorso, Irene Grandi torna sui palchi di tutta Italia con il nuovo tour “FIERA DI ME” che celebra i 30 anni di una carriera straordinaria. Anche Lecce città che l’artista ha sempre amato ed apprezzato fa quindi tappa del suo tour. L’imperdibile live della Grandi infatti è previsto per il prossimo 23 marzo 2025 – inizio concerto ore 21 – nella storica cornice del Teatro Politeama Greco, nel cuore della città barocca. Biglietti disponibili sulle piattaforme https://www.vivaticket.com/it e https://www.ticketone.it/

Irene Grandi, una delle artiste più amate e iconiche del pop italiano, ha pensato a un concerto unico, in cui ripercorre la sua lunga e brillante storia musicale iniziata nel 1994.

Con la sua voce inconfondibile accompagnerà gli spettatori nel racconto della propria storia attraverso i suoi successi più amati, le collaborazioni più significative e le sue esplorazioni musicali.

Il tour “Fiera di Me” sarà un’occasione imperdibile per rivivere i momenti più emozionanti della carriera di un’artista che ha sempre sperimentato e ha saputo evolversi e reinventarsi costantemente. Dal successo travolgente di “In vacanza da una vita” a “La tua ragazza sempre“, fino alle intense emozioni di “Bruci la città” e “Prima di partire per un lungo viaggio“, ogni canzone racconta una parte del percorso di un’artista che non si è mai fermata.

Le collaborazioni di Irene Grandi hanno arricchito la sua musica di sfumature uniche. Ha condiviso il palco e lo studio con artisti del calibro di Pino Daniele, Jovanotti, Vasco Rossi e Stefano Bollani, dimostrando una versatilità che le ha permesso di spaziare tra diversi generi musicali senza mai perdere la sua identità.

Il concerto sarà una festa ma anche l’occasione per riscoprire e apprezzare l’evoluzione di un’artista che ha saputo reinventarsi e restare sempre attuale.

Con Irene sul palco ci saranno Max Frignani chitarra, Piero Spitilli basso, Fabrizio Morganti batteria, Marco Galeone tastiere, Titta Nesti corista e polistrumentista.

Il singolo “Fiera di Me“, (videoclip ufficiale https://youtu.be/6kHoAoD1rpY) che dà il titolo al tour, segna una nuova tappa nella carriera di Irene, rappresentando un inno alla rinascita e alla forza personale. Questo brano, carico di significato, non solo celebra il passato, ma guarda con ottimismo al futuro, proiettando Irene verso nuovi e ambiziosi progetti artistici. “Universo”, (videoclip ufficiale https://youtu.be/Qqca5DqZCO8?si=1M-vi9T-jMtp4yE4uscito), l’11 ottobre, aggiunge un’altra preziosa gemma al repertorio di Irene, toccando temi profondi come l’alienazione in un mondo superficiale, tra tempeste emotive, pubblicità martellanti e maschere che indossiamo quotidianamente. Ma è proprio nella fragilità di una figura amata, capace di parlare d’amore senza egoismo, che troviamo la nostra ancora di salvezza, un rifugio contro la finzione che ci circonda.