Bari, l’Orchestra sinfonica sul palco con “Tragico, ma non troppo”

“Tragico, ma non troppo”, questo il titolo della serata che prevede l’esecuzione della Sinfonia n.4 in do minore D.417 anche nota, appunto, come La Tragica. Fu composta da Schubert nel 1816, all’età di 19 anni e, con l’Incompiuta, è la sola sinfonia in tonalità minore. La prima esecuzione ebbe luogo a Lipsia il 19 novembre 1849, più di 20 anni dopo la morte del musicista. La durata di esecuzione è attorno ai 30 minuti e si ispira principalmente alla musica di Beethoven. Fu lo stesso compositore a chiamarla La Tragica, forse come espressione dei suoi sentimenti giovanili, tuttavia la sinfonia ha un carattere molto patetico piuttosto che tragico.

La serata si apre con l’esecuzione della Sinfonia da Le gelosie di Niccolò Piccinni, brano inedito su commissione della ICO di Bari a cura di Paolo Messa, nell’ottica del recupero di tutto il corpus delle sinfonie e ouvertures del compositore barese portato avanti negli ultimi anni dall’Orchestra. Il programma del concerto, diretto dal maestro islandese Gudni Emilsson, prevede, infine, il Concerto per violino in Re Maggiore, op.77 di Johannes Brahms con la partecipazione della giovane violinista albanese Laura Llozi che testimonia, ancora una volta, l’attenzione dell’ICO di Bari nei confronti dei solisti under 35. Il concerto sarà replicato venerdì 7 marzo, alle ore 20.30 nel Teatro comunale di Corato.