Trekking letterari, letture animate nei sentieri della Murgia.

Dal 9 al 23 marzo nei sentieri della Murgia torna Confabulare Open Air, la manifestazione dedicata a libri e natura che propone trekking letterari, letture animate, incontri con gli autori e laboratori esperienziali con ospiti gli scrittori Nicola Brunialti, Alessandro Q. Ferrari e Azzurra D’Agostino. L’edizione 2025 di Confabulare, progetto contaminativo di educazione alla lettura attivo dal 2012 che ha conquistato oltre 15.000 studenti, coniuga la passione per la lettura ai cammini alla scoperta del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, GeoParco UNESCO. Tre giornate all’insegna di storie e natura, dedicate ai più piccoli e alle famiglie, intorno al tema della lettura e degli stili di vita ecosostenibili nella convinzione che all’aperto la creatività dei ragazzi trovi risalto e si valorizzi. Il festival propone la formula dei trekking con gli scrittori arricchendo il percorso con libri animati, letture sceniche e il racconto di aneddoti, curiosità naturalistiche e leggende legate alla Murgia. E ai trekking letterari seguono momenti conviviali per far degustare i sapori del territorio, prediligendo le piccole aziende, e laboratori esperienziali per far conoscere, soprattutto ai più piccoli, il lavoro ed il tempo speso per realizzare prodotti così unici. Confabulare Open Air 2025 è realizzato da Libreria L’agorà – Bottega delle Nuvole con il sostegno dell’Avviso pubblico “PRODOTTI TURISTICI” POC PUGLIA FESR – FSE 2014-2020 – ASSE VI] in collaborazione con Associazione Culturale Calliope, Parco dell’Alta Murgia, Comune di Ruvo di Puglia, Ruvo Città che Legge, Biodistretto delle lame.

Il programma nel dettaglio prevede domenica 9 marzo ore 9 Cave della Cavalerizza, trekking adatto a tutti con partenza da Masseria Cavallerizza e un percorso che si sviluppa nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia. Sul percorso letture animate a cura del gruppo lettura Patabulare con ospite Alessandro Q. Ferrari, autore di Carlo Angela e il segreto dei matti, ed De Agostini. Alessandro Q. Ferrari è autore di romanzi e sceneggiatore di fumetti, cartoni animati e serie tv. Ha collaborato con De Agostini, The Walt Disney Company, Lucasfilm, Rainbow, Rai, Luxvide, Zodiak, Rizzoli/Lizard. Nel 2016 la sua graphic novel Star Wars – The Original Trilogy è stata un bestseller mondiale, nella top ten del «New York Times». Nel 2019 il suo romanzo d’esordio, Le ragazze non hanno paura, ha vinto il premio Selezione Bancarellino, diventando un caso letterario. Con Quando raggiungeremo il sole ha vinto il Premio Libro Aperto 2024. A seguire presso Parco Marinelli a Terlizzi aperitivo degustazione a cura dei ragazzi e delle ragazze dell’associazione Praticamente Ciofs e laboratorio di orecchiette del pastaio Antonio Amenduni. Domenica 16 marzo alle ore 10 Bosco di Patanella ed Acquedotto Pugliese, trekking adatto a tutti con un percorso di grande valenza naturalistica che si sviluppa interamente nel Bosco di Patanella. Letture animate a cura del gruppo lettura Patabulare ospite Nicola Brunialti, autore di Sophie, se ci sei, batti un colpo!, ed. Gallucci. Dopo dieci anni passati fra le più importanti agenzie pubblicitarie d’Italia come autore televisivo e cinematografico, Brunialti ha pubblicato libri di filastrocche e illustrati, oltre a tanti romanzi per ragazzi, tra cui la serie di romanzi di Super Pollo. Ha scritto uno spettacolo teatrale con Simone Cristicchi e, sempre con il cantautore romano, la canzone Abbi cura di me, da cui è tratto un albo illustrato e Quando sarai piccola, brano presentato nell’ultimo Sanremo. Suo anche il libro e la scrittura del cartone animato Il mondo di Leo, in cui il protagonista è un bambino autistico, realizzato per Rai Gulp. A seguire nella casa cantoniera Baracchia aperitivo degustazione a cura dei ragazzi e delle ragazze dell’associazione Praticamente Ciofs e della Ciclocucina curata dai Bicipedi, oltre al laboratorio esperienziale A Pongialbe dedicato ai piccoli a cura di Cooperativa sociale Ulixes sulla conoscenza delle colture locali tratti dai racconti dei cicli culturali dell’olio, del grano e del vino. Infine domenica 23 marzo ore 10 Coppa di Sopra e Tomba a Tolos, trekking adatto a tutti con un percorso di grande importanza sia da un punto di vista naturalistico che storico ed archeologico. Letture animate a cura del gruppo lettura Patabulare ospite Azzurra D’Agostino autrice de La notte in cui ho ucciso Kurt Cobain, ed. Il Castoro. Azzurra D’Agostino ha pubblicato varie raccolte di poesia, con varie menzioni speciali e, insieme a Barbara Vagnozzi, tre libri illustrati. Scrive per il teatro, conduce laboratori di poesia e si occupa di organizzazione culturale. Il giardino dei desideri (2020) è il suo esordio come scrittrice per ragazzi, cui fa seguito Ghost light. Insieme fuori dal buio (Giunti, 2023). A Seguire presso l’Agriturismo Coppa aperitivo degustazione e laboratorio esperienziale sulla produzione casearia e visita in masseria didattica. I trekking sono curati dalla guida ambientale Giuseppe Carlucci mentre le letture animate sono a cura di Raffaella Giancipoli e Patrizia Labianca.

Prenotazione obbligatoria https://lc.cx/LF3q0N per informazioni www.confabulare.it fb Confabulare Ig Confabulare e info@confabulare.it

(foto Donato Anselmi- ufficio stampa)