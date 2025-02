Bari, al Piccinni “Donne che non si arrendono” con Lorenzo Flaherty

In un tempo in cui la violenza di genere continua a essere un dramma quotidiano, il palcoscenico diventa uno spazio di resistenza e di consapevolezza. La Camerata Musicale Barese, con la sempre attenta e sensibile direzione artistica del M° Dino De Palma, porta in scena al TeatroPiccinni mercoledì 5 marzo, alle 20.30, “Donne che non si arrendono“. Un manifesto poetico contro ogni forma di abuso, in cui le voci intense degli attori Lorenzo Flaherty e Stefania Benincaso daranno vita a un racconto potente, in cui teatro e musica uniranno la propria forza narrativa per scuotere le coscienze e dare voce a chi troppo spesso rimane inascoltato.

Lo spettacolo, con la regia di Federico Vigorito, affronta il tema della violenza di genere con una schiettezza disarmante, come emerge dalle parole di una delle protagoniste: «Tu non lo sai, ma mi hai cambiato la vita. Il giorno dopo avermi violentata, hai detto di non sapere come mi chiamassi… Hai detto che quella sera non avevamo parlato. Nessuna parola. Avevamo solo ballato un po’». Un monologo che colpisce come un pugno allo stomaco e costringe il pubblico a confrontarsi con la crudele realtà della violenza subita e troppo spesso taciuta. L’arte diventa così un mezzo per indagare le radici del male, esplorando ogni sfaccettatura di un fenomeno che non si esaurisce tra le mura domestiche, ma si insinua nel tessuto sociale, alimentato dall’omertà e da pregiudizi duri a morire. La violenza è raccontata attraverso diversi punti di vista, con un registro che alterna momenti di tragico realismo a istanti di amara ironia, in un continuo gioco di riflessione e denuncia. Ad accompagnare gli attori in scena e dare un’ulteriore dimensione emotiva alla performance, il Furano Saxophone Quartet, composto da Antonio Bruno, Matteo Quitadamo, Alberto Napolitano e Marco Destino. Il programma musicale sarà arricchito da arrangiamenti originali di Napolitano e spazierà dalla delicatezza impressionista di Debussy, alle sperimentazioni minimaliste di Ligeti, passando per l’intensa liricità di Piazzolla e Mascagni che si alternerà alla raffinata eleganza barocca di Händel. L’estrema versatilità del saxofono e il suo potere evocativo saranno affiancati da suggestive video-proiezioni a cura di Leandro Summo, per un’esperienza immersiva che non si limita a raccontare, ma coinvolge a pieno lo spettatore, con tutti i sensi a disposizione.

Lorenzo Flaherty è un attore e regista con una lunga carriera tra cinema, teatro e televisione. Ha lavorato con grandi registi come Marco Tullio Giordana e Pupi Avati, trovando il successo nelle fiction televisive, tra cui Distretto di Polizia e R.I.S. – Delitti imperfetti. Stefania Benincaso, attrice e autrice, è anche psicologa e studiosa della violenza di genere, tematica che affronta nei suoi spettacoli teatrali e nella web serie MaleParole su RaiPlay. Ha lavorato con attori come Nando Gazzolo e Fabrizio Frizzi, distinguendosi per il suo impegno sociale. Il Furano Saxophone Quartet, nato nel 2010, è un ensemble formato da Antonio Bruno, Matteo Quitadamo, Alberto Napolitano e Marco Destino. Specializzati in repertori classici e contemporanei, vantano collaborazioni prestigiose e partecipazioni a festival internazionali, oltre ad aver inciso il disco Dialoghi.

Donne che non si arrendono è un invito a riflettere, a guardare dentro di sé e a prendere posizione contro ogni forma di violenza, un abbraccio a chi ha trovato – o sta ancora cercando – la forza di non arrendersi.

L’83ª stagione della Camerata è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia, del Comune di Bari e sostenuta da tre realtà imprenditoriali del territorio attraverso l’Art Bonus: Garofoli Spa, Studio Legale Verile e Levante Logistica srl.

