Finisce in mare mentre era su un traghetto, ricerche in corso

Continuano ininterrottamente le ricerche del passeggero della nave battente bandiera greca “ARIADNE” disperso in mare dalla notte di giovedì. Il trentasettenne, di nazionalità irachena, sarebbe stato visto gettarsi volontariamente dalla poppa della nave da un altro passeggero li presente al momento dell’accaduto, il quale avrebbe poi dato subito l’allarme al bordo

della nave.

Pronta è stata la risposta della Sala Operativa della Guardia Costiera di Bari che, ricevuta la segnalazione dell’accaduto alle 23:15 circa dalla stessa nave, disponeva l’uscita della motovedetta CP 845 della Guardia Costiera di Barletta e della motovedetta CP 880 della Guardia Costiera di Vieste. Al fine di dare immediato avvio alle ricerche, le stesse si dirigevano così a circa 30 miglia nautiche a nord di Bari, ovvero nel tratto di mare nel quale si trovava la summenzionata nave passeggeri, partita da Ancona e diretta a Patrasso, nel momento in cui il malcapitato si sarebbe gettato in mare.

Contestualmente veniva, altresì, richiesto l’intervento anche di un mezzo aereo dell’Aeronautica Militare per una ricognizione dello specchio acqueo interessato anche dall’alto, garantendo così una maggior estensione dell’area di ricerca ed un più rapido intervento nel caso di ritrovamento del malcapitato.

Nella giornata di venerdì venivano coinvolte nell’attività di perlustrazione dell’area, portata avanti sia in aria che in mare, la motovedetta CP 309 di Bari, la motovedetta CP 335 di Brindisi, i mezzi aeronavali del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza, tutto il naviglio mercantile presente in zona e precedentemente allertato, nonché l’elicottero “Nemo” della Guardia Costiera per un sorvolo sulla zona coinvolta nelle ricerche del malcapitato.

L’investigazione dello specchio acqueo interessato, esteso anche in relazione alle condizioni meteo di oggi e dei giorni precedenti, continueranno nella giornata odierna con l’impiego dei mezzi SAR della Guardia Costiera, dispiegati e coordinati dal VI M.R.S.C. di Bari, e mediante le unità messe a disposizione della Guardia di Finanza per le ricerche del giovane passeggero.