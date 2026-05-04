Bari, a Palese cresce il pericolo forasacchi per gli amici a quattro zampe: “Aiuole abbandonate”

Cresce il pericolo forasacchi per gli amici a quattro zampe. La denuncia arriva da Palese, ma sono tantissime le segnalazioni anche in altre zone della città per via della scarsa manutenzione del verde che starebbe compromettendo “la sicurezza” dei cani. A segnalarlo sono gli stessi cittadini che quotidianamente sui social pubblicano le foto delle condizioni in cui versano alcune zone. A Palese, per esempio, viale Gino Priolo è “pieno di aiuole con forasacchi”, ma non solo. “Qualcuno interventa – denuncia un cittadino – non è possibile che il verde sia in queste condizioni e che ne possano pagare le conseguenze i nostri animali durante una semplice passeggiata”, conclude.