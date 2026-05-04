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Dalla cultura alla tecnologia, Bari sempre più vicina alla Romania

Questa mattina l'incontro tra il sindaco Vito Leccese e l'ambasciatrice romena Gabriela Dancău per dare il via a un percorso di cooperazione

Pubblicato da: redazione | Lun, 4 Maggio 2026 - 18:11
Sindaco Ambasciatrice
  • 2 min

Un asse tra Bari e la Romania che guarda a cultura, innovazione e sviluppo. Questa mattina, a Palazzo di Città, il sindaco Vito Leccese ha incontrato l’ambasciatrice romena Gabriela Dancău, accompagnata dalla console generale Ioana Gheorghias, per avviare un percorso di cooperazione tra i due territori. L’incontro istituzionale si inserisce nel contesto della visita della delegazione romena a Bari, legata all’evento in programma questa sera al Teatro Petruzzelli, dove l’Opera Nazionale Romena di Cluj-Napoca porterà in scena il balletto “Romeo e Giulietta” di Sergej Prokof’ev. Lo spettacolo rientra nell’Anno Culturale Romania-Italia 2026, sotto l’alto patronato dei presidenti Sergio Mattarella e Nicușor Dan.

Al centro del confronto la volontà di rafforzare i rapporti tra Bari e Cluj-Napoca, considerata uno dei principali poli europei per innovazione tecnologica, ricerca e formazione universitaria. Un modello che l’amministrazione barese guarda con interesse per sviluppare sinergie nei settori strategici, dalla tecnologia al turismo di qualità. “La presenza a Bari dell’eccellenza artistica di Cluj-Napoca rappresenta un evento significativo – ha dichiarato Leccese –. Vogliamo partire dalla cultura per costruire un percorso strutturato di collaborazione che favorisca scambi concreti nei campi dell’innovazione e della formazione”.

Durante l’incontro è emersa l’intenzione condivisa di formalizzare un rapporto tra le due città, valorizzando le affinità tra i rispettivi tessuti urbani e produttivi. “La collaborazione tra il Petruzzelli e l’Opera di Cluj-Napoca può essere l’inizio di un dialogo stabile tra le nostre comunità”, ha sottolineato l’ambasciatrice Dancău, evidenziando il ruolo della cultura come leva per estendere la cooperazione ad altri ambiti.

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