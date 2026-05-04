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Auto si ribalta su strada provinciale nel Nord Barese, due feriti in codice rosso

In corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente

Pubblicato da: redazione | Lun, 4 Maggio 2026 - 18:29
ambulanza 118 asl
  • 6 sec

Grave incidente stradale questa mattina sulla provinciale che collega San Ferdinando di Puglia a Canosa di Puglia. Per cause in corso di accertamento, un’auto è uscita di strada mentre viaggiava in direzione Canosa, ribaltandosi e finendo nei terreni circostanti. A bordo del veicolo viaggiavano un uomo e una donna, entrambi rimasti gravemente feriti. I due sono stati soccorsi dal personale del 118 intervenuto con le postazioni di San Ferdinando e Trinitapoli.

Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Barletta-Andria-Trani, impegnati nelle operazioni di recupero del mezzo e nella messa in sicurezza dell’area, con il supporto di un elicottero. Presenti anche gli agenti della polizia locale per i rilievi e la gestione della viabilità. Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Foto repertorio

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
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