Turismo, fascino senza tempo e natura: ecco Pescocostanzo

Dal fascino senza tempo alla natura. Oggi siamo nel cuore del Parco Nazionale della Maiella, in cui troviamo Pescocostanzo, un borgo di straordinaria bellezza capace di incanta i visitatori. Situato a oltre 1400 metri di altitudine, questo piccolo centro montano, parte del club “I Borghi più belli d’Italia”, è una destinazione ideale in ogni stagione, capace di unire cultura, arte, tradizioni artigianali e un’offerta turistica che spazia dagli sport invernali alle escursioni estive.

Un borgo ricco di storia e arte

Pescocostanzo affonda le sue radici nel Medioevo e nel corso dei secoli ha saputo mantenere intatto il suo patrimonio storico e architettonico. Il cuore del borgo è un intreccio di vicoli acciottolati, palazzi nobiliari e botteghe artigiane, che testimoniano la ricchezza culturale della cittadina. Tra i principali luoghi di interesse spicca la maestosa Basilica di Santa Maria del Colle, una chiesa rinascimentale con pregevoli soffitti lignei dipinti e opere d’arte di grande valore, tra cui la pala d’altare di Santa Caterina di Tanzio da Varallo. Da non perdere anche la Chiesa della Madonna delle Grazie, con il suo altare ligneo del 1596 e la suggestiva tela della Vergine del Suffragio. A impreziosire il borgo ci sono inoltre splendidi palazzi storici, come Palazzo Fanzago, progettato nel 1624 dall’architetto Cosimo Fanzago, e Palazzo Grilli, risalente al XVII secolo. Poco fuori dal centro, invece, meritano una visita i due affascinanti eremi: l’Eremo di Sant’Antonio di Padova e l’Eremo di San Michele, incastonati nel paesaggio montano.

L’artigianato: un’antica tradizione locale



Pescocostanzo è celebre anche per la sua tradizione artigianale, frutto di un’eredità tramandata nei secoli. Le botteghe del centro storico offrono prodotti unici, realizzati con tecniche antiche, come il merletto a tombolo, la lavorazione del ferro battuto e l’arte orafa. Passeggiare tra i laboratori artigianali è un’esperienza imperdibile per chi vuole scoprire l’anima autentica del borgo e acquistare pezzi d’arte locale.

Sport e natura: una destinazione per ogni stagione



Grazie alla sua posizione privilegiata, Pescocostanzo è una meta perfetta per chi ama la montagna sia in inverno che in estate. Durante la stagione fredda, il borgo si trasforma in un paradiso per gli amanti degli sport invernali. La località sciistica di Pescocostanzo – Vallefura, situata sui pendii del Monte Calvario, offre piste adatte a tutti i livelli, dallo sci alpino allo snowboard, con la possibilità di praticare freeride e sci alpinismo. Per i più piccoli, il baby garden e le aree dedicate al snowtubing garantiscono divertimento in tutta sicurezza. Pescocostanzo fa parte del più ampio comprensorio sciistico dell’Alto Sangro, che comprende anche le rinomate località di Roccaraso e Pescasseroli, offrendo oltre 110 km di piste e numerosi itinerari per lo sci di fondo. Quando la neve lascia spazio ai prati verdi, Pescocostanzo si rivela una destinazione perfetta per chi cerca relax e avventura. Il borgo è circondato da paesaggi mozzafiato, ideali per escursioni a piedi, in mountain bike o a cavallo. Gli appassionati di mountain bike possono divertirsi nel Bike Park, dotato di percorsi per Enduro e Downhill, mentre le famiglie possono rilassarsi nel baby park immerso nel verde. Grazie alla sua altitudine, Pescocostanzo è anche una meta perfetta per chi vuole sfuggire al caldo estivo delle città e respirare aria pura, godendosi la tranquillità delle montagne abruzzesi.

Un viaggio tra gusto e tradizione



Visitare Pescocostanzo significa anche immergersi nei sapori autentici della cucina abruzzese. Nei ristoranti e nelle trattorie del borgo si possono assaporare piatti tipici come gli arrosticini, la polenta con salsiccia, i formaggi locali e i deliziosi dolci della tradizione. Il tutto accompagnato dai vini regionali che esaltano il gusto della cucina montana.