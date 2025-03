Volo da Hong Kong a Milano Malpensa, motore spento in volo

I piloti di un Boeing 777-300 della Cathay Pacific, compagnia aerea internazionale sussidiaria della Air China, registrato B-KQV, hanno effettuato un atterraggio d’emergenza presso l’aeroporto di Lanzhou, in Cina, a causa dello spegnimento di uno dei suoi due motori durante l’ultima fase di salita a livello FL301, riferita ad un guasto tecnico come causa del dirottamento. Una situazione che ha spinto lo scalo ad attivare il meccanismo dei soccorsi nell’aeroporto più vicino dopo un’ora dal decollo. Secondo una prima ricostruzione il velivolo della della Cathay Pacific, con registrazione B-KQV, in volo CX-233, era decollato dall’aeroporto di Hong Kong (Cina) diretto a Milano Malpensa (Italia), dove sarebbe dovuto atterrare. Mentre l’aeromobile si trovava in rotta a 9200 metri, circa 130 nm a nord-ovest di Lanzhou (Cina), l’equipaggio ha dovuto spegnere il motore sinistro (GE90) e far scendere l’aereo a 8200 metri (FL270). L’aereo ha quindi virato e deviato verso Lanzhou per un atterraggio sicuro sulla pista 18 circa un’ora dopo. Il resto del volo e il volo di ritorno sono stati cancellati. La compagnia aerea, ha segnalato un guasto tecnico come causa del dirottamento verso Lanzhou.