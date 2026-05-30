Bari, degrado in via Capruzzi: “Subito interventi”

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Torna al centro dell’attenzione la situazione di Strada 14, nel territorio del Municipio 2, dove residenti, commercianti e pendolari segnalano da tempo condizioni di disagio e criticità legate alla sicurezza e al decoro urbano.

A denunciare il problema è il consigliere municipale Luigi Intranó di Fratelli d’Italia, che raccoglie le preoccupazioni di chi frequenta quotidianamente la zona, considerata uno dei principali punti di passaggio della città.

Secondo quanto riferito, numerosi cittadini lamentano una crescente percezione di insicurezza dovuta alla presenza stabile di persone senza fissa dimora e a comportamenti che, in alcuni casi, genererebbero disagio tra i passanti e gli esercenti della zona.

“Non si tratta soltanto di una questione di ordine pubblico – sottolinea – ma anche di dignità e assistenza sociale. È necessario che le istituzioni intervengano con azioni concrete, capaci di garantire sicurezza ai cittadini e, al tempo stesso, supporto alle persone che vivono in condizioni di estrema fragilità”. Non sono mancati episodi di litigi tra senzatetto con uso di bottiglie.

Il consigliere chiede pertanto un intervento coordinato tra Comune, servizi sociali e forze dell’ordine per affrontare una situazione che, secondo quanto segnalato da residenti e attività commerciali, rischia di peggiorare con il passare del tempo.

L’obiettivo, conclude , è “restituire serenità a una delle aree maggiormente frequentate del quartiere, tutelando sia i cittadini sia le persone in difficoltà presenti sul territorio:.