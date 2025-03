Ucraina, dall’inizio della guerra 302 fake news su oltre 500 siti

Tre anni dall’invasione russa in Ucraina e 302 fake news sulla guerra diffuse da oltre 500 siti, è cresciuta considerevolmente la quota di contenuti falsi creati dall’intelligenza artificiale. A tracciare un quadro è NewsGuard, la piattaforma che monitora la disinformazione e ha un database chiamato Misinformation Fingerprints: riunisce le false narrazioni virali che gli analisti hanno identificato e sfatato. “Nei primi mesi di guerra la propaganda russa si concentrava sulla prevalenza del nazismo in Ucraina – afferma l’analisi – Più recentemente la Russia ha diffuso false affermazioni sulla corruzione ucraina, sul presunto calo del sostegno politico a Zelensky e sul dispendio di dollari occidentali”. Sia il contenuto che le tattiche si sono evoluti dal giorno dell’invasione, il 24 febbraio 2022. In particolare, osserva NewsGuard, c’è stato un uso crescente dell’intelligenza artificiale. Nel primo anno di guerra la piattaforma ha smentito 112 false affermazioni, una delle quali riguardava l’intelligenza artificiale; 71 nel secondo, cinque delle quali erano con l’IA; e 119 nel terzo, 16 delle quali con l’IA.

Il primo deepfake utilizzato dalla Russia e identificato da NewsGuard – nel marzo 2022 – è un video sfocato e pixelato: mostra il presidente Zelensky su un podio presidenziale che esorta gli ucraini ad arrendersi. L’IA ha anche aiutato fonti filo-Cremlino a impersonare media occidentali credibili – tra cui Bbc, Cnn e Bloomberg News – per diffondere false affermazioni. Dall’inizio della guerra, NewsGuard ha sfatato 44 false narrazioni da siti che si spacciavano per media credibili, di cui 24 apparse nell’ultimo anno.