Bari, in viale Ennio rifugio dei senzatetto: commercianti esasperati

Escrementi, urina e cattivo odore. Ogni mattina i commercianti si ritrovano a ripulire i marciapiedi da tutto ciò che viene lasciato di notte dai senzatetto. La segnalazione è arrivata dai consiglieri municipali di Fratelli d’Italia, Onofrio De Giglio e Luigi Intranò del Municipio II, che hanno chiesto l’intervento dell’amministrazione. “I commercianti sono esasperati – denuncia – ogni mattina si ritrovano rifiuti di ogni tipo davanti alle loro attività. Ci sono diversi senzatetto che trovano rifugio in viale Ennio, bisogna fare qualcosa per aiutarli e per aiutare anche chi lavora in quella strada. I commercianti sono costretti ogni mattina a ripulire strade e marciapiedi e poi ci sono i residenti che ogni sera hanno paura a rientrare a casa”.