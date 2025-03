Bari, politiche della notte: si parla di “vetrine accese”

È possibile utilizzare questo link per partecipare al quinto incontro pubblico del percorso promosso dall’amministrazione comunale, “Costruiamo insieme le politiche della notte”. Il quinto e penultimo appuntamento, “Vetrine accese di notte a Bari”, si terrà mercoledì 19 marzo, alle ore 18, nella sala ex Tesoreria di Palazzo di Città. All’incontro parteciperanno l’assessore allo Sviluppo locale e Blue economy, Pietro Petruzzelli, e il delegato del sindaco alle Politiche della notte, Lorenzo Leonetti, che coordina il calendario dei forum. I quattro incontri già svolti si sono concentrati su ‘cultura e creatività’ con l’appuntamento dello scorso 19 febbraio alla presenza dell’assessora Paola Romano, sulla ‘mobilità’ con il dibattito del 26 febbraio con l’assessore Domenico Scaramuzzi, e ancora su ‘sicurezza, welfare e legalità’, durante il focus di mercoledì 5 marzo, che ha visto cittadini, comitati e associazioni confrontarsi insieme agli assessori Carla Palone (Vivibilità Urbana), Elisabetta Vaccarella (Welfare) e Nicola Grasso (Legalità). Nello scorso appuntamento di mercoledì 12 marzo, infine, si è parlato di ‘ambiente, igiene urbana e sostenibilità’ nel forum guidato dall’assessora al Clima, Transizione ecologica e Ambiente, Elda Perlino, con il contributo anche dalla presidente di Amiu, Antonella Lomoro.

Prossimo appuntamento mercoledì 19 marzo: istanze, proposte e suggerimenti sui temi dei sei incontri possono essere inviati dai cittadini anche seguendo le indicazioni sul sito www.baridinotte.it. Tutti i contributi saranno raccolti e costituiranno materiale da cui partire per elaborare il modo partecipato il primo ‘Piano per le politiche della notte della città di Bari’.

“Il commercio è un elemento cruciale per l’economia urbana e contribuisce a rendere le strade vive e accoglienti, anche di notte – spiega l’assessore Petruzzelli -. Oggi Bari, come altre città, si trova ad affrontare una serie di sfide, come il bilanciamento tra attività commerciali e tranquillità pubblica, la sicurezza per cittadini e commercianti, la necessità di spazi adeguati. Possiamo, però, cogliere molte opportunità: creare un modello di commercio sostenibile che favorisca l’inclusione, incentivare la collaborazione tra negozianti e istituzioni, e sviluppare nuove forme di commercio che rispondano alle esigenze di una città che vive 24 ore al giorno. Questo tavolo è l’occasione per discutere soluzioni condivise che trasformino Bari in una città notturna più vivibile, sicura e prospera”.

IL CALENDARIO DEI PROSSIMI INCONTRI E I LINK PER ISCRIVERSI

Mercoledì 19 marzo – “Vetrine accese di notte a Bari” con Pietro Petruzzelli (assessore allo Sviluppo locale).

Mercoledì 26 marzo – “La notte si rinnova: rigenerazione urbana e nuovi spazi di aggregazione” con Giovanna Iacovone (vicesindaca e assessora alla Rigenerazione urbana).