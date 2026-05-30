Febbre mondiali 2026: allerta in rete per rischio di frode con le figurine Panini

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Ancora prima dell’inizio dei Mondiali di calcio FIFA 2026, la febbre delle figurine tra i tifosi è al culmine. Si aprono i primi pacchetti di figurine, si scambiano foto e si cercano online le immagini rare dei giocatori. Panini sta lanciando la sua collezione più completa di sempre per i Mondiali negli Stati Uniti, in Canada e in Messico: 980 figurine su 112 pagine. Tuttavia, insieme all’entusiasmo per le nuove figurine, online compaiono sempre più offerte discutibili e presunti falsi. Soprattutto su piattaforme come TikTok e Reddit, stanno circolando presunte collezioni complete o file PDF contenenti tutti gli adesivi dei Mondiali. Alcuni venditori affermano che i tifosi possono semplicemente stampare gli adesivi da soli.

Queste offerte a volte costano appena 15 dollari o sono addirittura disponibili gratuitamente come file su Google Drive. Questa offerta è allettante per molti collezionisti, dato che il nuovo album, con la partecipazione di 48 nazioni per la prima volta, è significativamente più corposo e quindi più costoso da collezionare. Una bustina contenente sette figurine costa 1,50 euro nei negozi, mentre un cofanetto ufficiale contenente 50 bustine, ciascuna con sette figurine, è offerto a 75 euro sul sito web di Panini. Molti di questi cofanetti sono già esauriti. Le offerte online a basso costo potrebbero quindi sembrare particolarmente allettanti per molti appassionati. Tuttavia, questi file PDF o set completi economici non sono prodotti Panini con licenza ufficiale. Gli esperti mettono in guardia dal farsi ingannare da prezzi estremamente bassi. Il mercato internazionale di presunti prodotti contraffatti ha raggiunto il Brasile. Secondo un articolo dell’agenzia dpa, che cita il portale di notizie G1, la polizia di Nova Iguaçu, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” ha sequestrato circa 200.000 adesivi dei Mondiali di calcio. Questi adesivi sono stati scoperti nella stiva di un autobus.