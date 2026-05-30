Folla per Levante For a Bari, tanti appassionati e curiosi

Annunci

Ha avuto inizio oggi, sabato 30 maggio, nel quartiere fieristico di Bari, la quarta edizione di Levante For, manifestazione dedicata al fumetto, al gioco, al cosplay, al gaming e alla cultura pop contemporanea, organizzata da Nuova Fiera del Levante.

Il taglio del nastro ha decretato l’apertura ufficiale. Presenti a questo momento inaugurale sono stati il sindaco di Bari Vito Leccese, l’assessore alle Attività Produttive del Comune di Bari Pietro Petruzzelli, l’assessore alla Cultura Paola Romano, il presidente di Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli e il project manager di Levante For, Lorenzo Zambetti.

“A volte un sindaco, più che poteri straordinari, dovrebbe avere poteri da supereroe – ha affermato Vito Leccese -. Levante For ci restituisce una dimensione culturale diversa dal solito, ma non per questo meno importante: il mondo dei fumetti, del gaming e del cosplay è molto più di una nicchia. È un settore creativo in continua crescita, capace di generare cultura, innovazione e opportunità economiche, che abbiamo il dovere di valorizzare. La Nuova Fiera del Levante ha il merito di aver creduto in questa manifestazione e di ospitare un appuntamento che ogni anno richiama migliaia di appassionati. Questa edizione, inoltre, merita una dedica speciale per Maurizio Triggiani, ingegnere informatico barese e tra gli ideatori di Levante For, scomparso prematuramente lo scorso anno. Una delle tante eccellenze del nostro territorio, che ha saputo trasformare una passione in un progetto capace di crescere e lasciare un segno nella nostra città”.

All’interno dei padiglioni, l’Area Comics propone autori, illustratori e fumettisti di rilievo nazionale e internazionale, con sessioni di firme, workshop e incontri dedicati alle nuove produzioni editoriali. Ampio spazio è riservato anche al gaming, con tornei di Fortnite, Rocket League, Tekken 8, League of Legends e FIFA, oltre alle aree cabinati, sim racing e giochi indie curate da team emergenti.

“Vista l’affluenza all’ingresso – ha commentato Gaetano Frulli – Levante For si conferma un appuntamento che gli appassionati di questo mondo, a Bari, attendono ogni anno. Ora dobbiamo compiere un passo in più, perché l’obiettivo è farlo diventare davvero l’evento di riferimento per il cosplay nel Sud Italia. Abbiamo tutte le condizioni per riuscirci: i contenuti, le energie e un quartiere fieristico pronto a ospitare il maggior numero possibile di attività. Con la vicinanza della città e con la volontà condivisa di ampliare le opportunità di costruzione culturale – perché questo è cultura – lavorando insieme attorno a un tavolo dedicato possiamo arrivare a una proposta solida, capace di raccontare questo mondo in modo autentico e profondo”.

Il programma (https://2026.levantefor.it/programma-generale/) prevede inoltre un’ampia sezione dedicata ai giochi da tavolo, con partite dimostrative, tornei e un mercatino ludico aperto a tutti. Per i più piccoli e le famiglie sono confermate le attività dell’area Grafite Kids, i laboratori di disegno e la grande area LEGO®, attiva per tutta la durata dell’evento. Torna anche l’area Pokémon Millennium, con postazioni Nintendo Switch, tornei, attività creative e momenti di gioco libero.

Negli spazi esterni il pubblico potrà vivere esperienze immersive grazie alle attività curate da associazioni e gruppi specializzati: dimostrazioni di softair, arene di combattimento LARP, tiro con l’arco, battaglie con blasters, laboratori di tessitura storica e lezioni di scherma medievale. Un percorso dinamico che accompagna i visitatori lungo l’intera giornata, offrendo momenti dimostrativi e attività partecipative.

“Saranno due giornate all’insegna della cultura e del divertimento, musica e spettacolo – ha commentato Lorenzo Zambetti -. Abbiamo cercato di proporre una manifestazione coinvolgente e di rilievo, con ospiti italiani e internazionali, che fosse strategica per la città. Riteniamo di esserci riusciti grazie anche all’impegno di Nuova Fiera del Levante”.

Ottima la risposta del pubblico già dalle prime ore della mattinata, con lunghe file all’ingresso e un padiglione subito pieno.