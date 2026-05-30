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Emergenza caldo record in primavera: il vademecum in 10 punti per proteggere gli animali domestici

L'allarme dell'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente: le temperature torride anticipate mettono in pericolo cani e gatti

Pubblicato da: redazione | Ven, 29 Maggio 2026 - 10:58
Foto Freepik
  • 2 min
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L’estate ha rotto gli indugi con diverse settimane d’anticipo, portando sull’Italia un’ondata di caldo torrido anomala per la fine di maggio. Se le temperature eccezionali di questi giorni rappresentano una sfida per la popolazione, il pericolo è altrettanto elevato, se non superiore, per la salute di cani, gatti e di tutti gli altri animali domestici. Per fronteggiare questa emergenza climatica anticipata, l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (AIDAA) ha interpellato diversi veterinari esperti, elaborando un vademecum operativo in dieci punti essenziali per tutelare il benessere dei nostri amici pelosi.

Il primo e più importante comandamento degli esperti è la prevenzione attraverso il monitoraggio costante. Diventa fondamentale osservare con attenzione il proprio animale per cogliere tempestivamente i primi segnali di malessere o colpi di calore, come affanno eccessivo, letargia o disorientamento. In presenza di qualsiasi sintomo sospetto, la raccomandazione è categorica: contattare immediatamente il proprio veterinario di fiducia, evitando assolutamente soluzioni fai-da-te. Un ruolo cruciale nella lotta all’afa è giocato dalla corretta idratazione. I proprietari devono assicurarsi di lasciare sempre a disposizione di cani e gatti una ciotola d’acqua fresca, ma rigorosamente non fredda, per evitare pericolosi shock termici o congestioni. L’acqua deve essere posizionata in zone d’ombra o in spazi freschi della casa e va sostituita frequentemente nel corso della giornata per garantirne la salubrità. Anche la routine delle uscite deve essere radicalmente modificata per adattarsi alle temperature correnti. L’AIDAA sottolinea la necessità di portare il cane a fare le passeggiate esclusivamente nelle ore più fresche della giornata. I momenti ideali sono identificati nelle prime ore del mattino o alla sera dopo l’imbrunire, quando le temperature scendono e il suolo e l’asfalto – che accumulano calore durante il giorno rischiando di ustionare i polpastrelli dei cani – ritornano a livelli di sicurezza. Il decalogo degli esperti affronta inoltre la gestione degli spazi domestici e dei viaggi in auto, ricordando di non lasciare mai gli animali in ambienti chiusi esposti al sole e di garantire sempre zone d’ombra e ventilazione adeguate, piccoli accorgimenti che in questa primavera bollente possono fare la differenza tra la vita e la morte dei nostri compagni di vita.

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