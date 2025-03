Uccise il cognato a Bari, 36enne condannato a 18 anni e 6 mesi

La Corte d’Assise di Bari ha condannato Daniele Musciacchio, 36 anni, a 18 anni e 6 mesi di reclusione per l’omicidio di Nicola Ladisa, avvenuto il 28 dicembre 2023. La vittima, 42 anni, fu uccisa con sette colpi di pistola in via Canonico Bux, nel quartiere Libertà del capoluogo pugliese. Secondo le indagini, il movente del delitto sarebbe riconducibile a contrasti economici legati a un’eredità lasciata ai figli dal padre di Ladisa, deceduto poche settimane prima. Musciacchio, cognato della vittima, è stato arrestato poche ore dopo il delitto. La Corte ha riconosciuto le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate e ha disposto un risarcimento per la moglie e la figlia di Ladisa, costituite parte civile, con una provvisionale di 50mila euro ciascuna. La Procura aveva richiesto una condanna a 21 anni.

Foto freepik