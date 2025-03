Lutto a Bari, addio all’ex preside di Ingegneria Alfredo Sollazzo

E’ scomparso questo pomeriggio, 18 marzo, il professore Alfredo Sollazzo, professore emerito, ordinario di Scienza delle Costruzioni, ex preside e pioniere della Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Bari. Ad annunciarlo alla comunità accademica il Rettore. “Il prof. Sollazzo – scrive nella nota – ha dedicato la sua vita all’insegnamento e alla ricerca, contribuendo in modo significativo alla crescita del Politecnico e alla formazione di generazioni di studenti. Il suo impegno e la sua passione per la conoscenza rimarranno un esempio per tutti noi”. La cerimonia funebre si terrà il 20 marzo alle ore 16:00, presso l’Aula Magna “Attilio Alto” del Politecnico di Bari.