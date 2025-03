Il Comune di Bari aderisce all’ “Earth Hour”: sarà spento il lungomare

Domani, sabato 22 marzo, torna Earth Hour – l’Ora della Terra, il più grande evento globale sul contrasto al cambiamento climatico e per la difesa della natura promosso dal WWF Internazionale.

Accogliendo l’appello del WWF Levante Adriatico, anche quest’anno la città di Bari conferma la propria adesione all’evento spegnendo per l’occasione, dalle ore 20.30 alle 21.30 di domani, le lampade dei candelabri ornamentali situati sul lungomare cittadino, dalla spiaggia di Pane e pomodoro fino alla sede dell’Autorità portuale in piazzale Cristoforo Colombo.

Nata a Sidney nel 2007, Earth Hour è oggi una manifestazione mondiale in continua crescita che nel 2024 ha coinvolto quasi 200 Paesi in tutto il mondo con lo spegnimento simbolico delle luci di migliaia di monumenti, edifici, piazze e strade, insieme a migliaia di momenti di partecipazione e impegno concreto da parte di cittadini, istituzioni, associazioni e imprese.

Oggi più che mai occorre accelerare l’azione per l’abbattimento delle emissioni e intensificare gli sforzi per tutelare la natura, incredibile alleato per attenuare gli effetti del cambiamento climatico, ma finora i governi nazionali, il mondo imprenditoriale e quello finanziario non sono stati capaci di intraprendere tutti insieme questa sfida vitale per il futuro del Pianeta, nonostante i vantaggi collettivi che una giusta ed equa transizione ecologica potrà determinare dal punto di vista economico e sociale, oltre che da quello climatico e ambientale.

Attraverso Earth Hour, il WWF propone a tutti, cittadini, comunità, imprese e istituzioni, di lavorare insieme per affrontare gli enormi pericoli della crisi climatica con urgenza ed efficacia. È necessario incrociare l’azione climatica con le politiche ambientali, economiche e sociali e per questo l’organizzazione chiede impegni concreti, a partire dall’approvazione di una legge sul Clima che avvii la trasformazione in tutti i settori.

Dopo tanti anni, Earth Hour continua ad essere un appello alla Terra per la Terra, una chiamata all’azione affinché ognuno, con il semplice gesto di spegnere le luci per un’ora o dedicandosi ad un’attività a “servizio” dell’ambiente e della natura, si unisca agli altri in una grande azione comune.