Bari, rose vicino alla tomba del piccolo Angelo

Oggi, insieme alle bambine e ai bambini delle scuole del quartiere, il sindaco Vito Leccese e l’arcivescovo mons. Giuseppe Satriano hanno piantato delle rose vicino alla lapide del piccolo Angelo, il neonato trovato senza vita nella culla termica della parrocchia di San Giovanni Battista a Poggiofranco.

“Gli alunni ci hanno donato semi da piantare, un gesto semplice, ma carico di significato che ci aiuti a coltivare memoria e speranza, in nome di una piccola anima, perché mai più possano avvenire tragedie come questa. È nostro dovere, come comunità, unita, impegnarci a non lasciare indietro nessuno”, ha detto il sindaco.